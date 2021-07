Sparatoria in un parcheggio a Berlino, almeno 4 feriti

Almeno quattro persone sono rimaste ferite oggi in una sparatoria in un parcheggio della zona commerciale di Wedding, nel centro di Berlino. Le vittime – tre uomini e una donna – sono state trasferite in ospedale , riferisce una fonte dei pompieri, arrivati sul posto assieme alla polizia, secondo quanto scrive il quotidiano Berliner Zeitung.

Le fonti precisano che un solo ferito è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco, altri sono stati colpiti da armi da taglio e uno ha riportato un trauma cerebrale. La polizia ha avviato un’operazione su larga scala per far luce sui fatti.