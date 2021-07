“Sono le 8 e ho già l’ansia”: su Twitter spopola ‘Today is the day’

Euro 2020 e Wimbledon, ci siamo. Mancano poche ore alla finale tra Italia e Inghilterra e a quella che vedrà Matteo Berrettini sfidare Djokovic e su Twitter è un’esplosione di emozioni e ansie già dalle prime luci dell’alba. Tifosi italiani, certo, ma anche inglesi a ricordare un giorno che in ogni caso resterà memorabile. Selfie con la maglia azzurra, post di incoraggiamento alle squadre, preghiere (tante) e tanta scaramanzia nelle parole degli utenti, raccolte in una affermazione-chiave: ‘Today is the day’, oggi è IL giorno.

E infatti, scrivono i tifosi azzurri, “sono le 8 e ho già l’ansia” perché “oggi, oltre alla finale degli europei, c’è anche quella del torneo di Wimbledon: Matteo è il primo italiano a raggiungere questo traguardo e ha tutte le carte in regola per riscrivere la storia del tennis nostrano, nonostante debba affrontare un avversario forte”.

E ancora: “Ho uno stato di ansia e di emozione assurda. Io ci credo fino alla fine. Go azzurri”, l’incoraggiamento che arriva ancora prima delle 9 del mattino. D’altra parte, “Berrettini e Azzurri la nostra ansia è tutta per voi”.

“INIZIAMO A PREGARE”, digitano in maiuscolo, condividendo la foto di Damiano dei Maneskin stavolta in versione santino. “Già sveglio e già molto teso per #ItaliaInghilterra. Vincerlo in casa loro non avrebbe prezzo, buongiorno e buona domenica!”, augurano, mentre scappa la proverbiale citazione fantozziana: “Alla fine, sta succedendo davvero. Non dico di vincere 21-0, anche se sarebbe epico, ma battiamoli, a casa loro. E niente film cecoslovacco con sottotitoli in tedesco”.

E mentre gli italiani si dannano, gli inglesi continuano a mostrare una certa sicurezza con il ritornello ‘It’s coming home’. “L’intera nazione è con voi! Avanti Inghilterra!”, “nella speranza che oggi sarà il giorno in cui guarderò la storia accadere proprio davanti ai miei occhi”, “Oggi è il giorno!!!! Qualunque cosa accada questi ragazzi sono stati fantastici ma oggi il calcio torna a casa!!!!”, scrivono. Ora, però, tocca solo aspettare.