SNAI – F1: Silverstone nel segno di Verstappen L’olandese avanti a Hamilton anche nella Sprint Race

Nel GP di Gran Bretagna farà il suo esordio la nuova mini-gara di qualifica, con il pilota della Red Bull favorito sul rivale della Mercedes. Stessa situazione nelle quote della gara: Hamilton per la prima volta parte senza i favori del pronostico.



Milano, 15 luglio 2021 – Quattro vittorie nelle ultime cinque gare, con unica eccezione Baku dov’è stata l’altra Red Bull a trionfare: Max Verstappen domenica non potrà che essere il favorito per il GP della Gran Bretagna di Formula 1, nonostante non abbia mai vinto finora sul circuito inglese. L’olandese stavolta dovrà battere Lewis Hamilton nella sua terra, dove il pluricampione della Mercedes ha trionfato come nessuno, ben sette volte. Gli analisti di SNAI vedono Verstappen avanti a tutti, a 1,85, mentre Hamilton per la prima volta veste in panni dell’inseguitore, a 2,25. Compito complicato sulla carta per gli altri: un successo di Valtteri Bottas o Sergio Perez si gioca a 10, mentre Lando Norris è a 25. Seguono le Ferrari di Charles Leclerc, a 33, e Carlos Sainz, a 50.

Sprint Race, Verstappen a 1,75 – A Silverstone fa il debutto ufficiale in Formula 1 la Sprint Race, nuovo format di qualifica consistente in una gara di 100 km in totale. È Max Verstappen il principale candidato per portarsi a casa l’edizione numero uno della Sprint Qualifyng. L’olandese, a 1,75, ha un discreto vantaggio su Hamilton anche nella mini-gara del sabato, dove il britannico vede la sua quota salire a 2,50, più in alto rispetto a quella di domenica. Il pronostico vede in ogni caso una lotta a due, con gli altri piloti piuttosto distanziati. Bottas è dato a 10, davanti alla Red Bull di Sergio Perez che paga 12 volte la posta. Si abbassa a 20 la quota di Lando Norris, mentre le Ferrari conferma le quote della gara: Leclerc a 33, Sainz a 50.

