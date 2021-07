Scuola, Renzi: “Sì a obbligo vaccini per docenti”

Obbligo di vaccino per il personale scolastico, docente e non? “Assolutamente sì, senza se e senza ma”. A dirlo Matteo Renzi, ospite di Stasera Italia News su Rete 4. Quanto all’obbligo per gli studenti, “non credo che ci si possa arrivare in questo Paese, non credo che sia giusto nemmeno chiederla. Per incoraggiare la popolazione studentesca” per Renzi “servono strumenti di incoraggiamento”.

Il leader di IV avanza una proposta. “Quando tu hai un contagiato in classe, e a settembre accadrà – dice – potremmo prevedere l’obbligo di quarantena per chi non è vaccinato, mentre per chi lo è potrebbe bastare il tampone. E’ un passaggio semplice, il governo sta modificando le linee guida anche su questo”.