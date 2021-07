Scarpe eleganti da cerimonia: l’attenzione sugli invitati

La stagione delle cerimonie è ricominciata e quest’anno, dopo un lungo periodo di chiusure forzate causa pandemia, la voglia di apparire al meglio è ancora più forte, soprattutto in queste occasioni speciali.

Essere invitati a un evento importante, oltre a renderci onorati di farne parte, rappresenta ancora di più un modo per tornare a stare in mezzo agli altri e festeggiare. Per splendere e sentirci a nostro agio possiamo contare su un abbigliamento che valorizzi al meglio i nostri punti di forza, magari indossando anche delle scarpe che risaltino al massimo la nostra personalità.

Le scarpe eleganti da scegliere dovrebbero allora essere contemporaneamente classiche ma non banali e completare un outfit valorizzandolo con classe, ma senza mai esagerare.

In questo contesto si configurano le calzature del Made in Italy di lusso Sergio Rossi, come vedremo in seguito. Per saperne subito di più, scopri le scarpe eleganti da cerimonia su Sergiorossi.com.

Scarpe eleganti da cerimonia: come sceglierle e i trend estate 2021

La prima cosa da fare se si è invitati a una cerimonia è pensare al luogo in cui si terrà e scegliere le proprie scarpe in base a questo. Il dress code sarà inevitabilmente diverso se ci troveremo su una spiaggia rispetto a una grande sala ricevimenti al chiuso. Perciò, ad esempio, via libera a sandali con zeppa nel primo caso e ad alte décolleté nel secondo.

Con l’estate ormai arrivata, le tendenze che riguardano le scarpe da cerimonia vedono un ritorno al glitter e ai modelli squadrati o a punta, mentre a livello cromatico è possibile andare sul sicuro con i classici nero e nude, ma anche con del rosa declinato in tutte le tonalità, con un intramontabile grigio perla o con un vivace giallo chiaro.

Le migliori scarpe da cerimonia sono quelle che possono essere utilizzate in più di un’occasione, perciò l’ideale è sceglierle in base allo stile che più ci appartiene, e all’altezza del tacco con cui ci sentiamo più a nostro agio. In questo senso, la moda dell’anno non predilige nessun tipo di tacco particolare come più trendy, perciò siamo libere di spaziare da un midi ad un tacco 9 senza mai apparire fuori luogo neanche all’evento più chic.

Gli esclusivi modelli di scarpe da cerimonia Sergio Rossi

Con le scarpe eleganti da cerimonia firmate Sergio Rossi ogni occasione speciale si trasforma in un’opportunità per apparire al nostro meglio con la garanzia di qualità e raffinatezza che può offrire solo un brand internazionale come questo. Oltre alla cura dei dettagli, il calzaturificio Sergio Rossi ripone molta attenzione anche nei metodi di lavorazione dei suoi materiali, che si mantengono altamente eco-sostenibili.

Che si tratti di un matrimonio o una cena di gala, le calzature di lusso Sergio Rossi propongono una soluzione per ogni gusto e in tutte le principali varianti di colore: dalle décolleté a punta in pregiata nappa, pelle verniciata o glitter con tacco alto o medio, fino ai sandali impreziositi con cristalli, non c’è situazione in cui non possano far risaltare il nostro vero valore.

Se si preferisce infine un’alternativa più comoda al tacco alto, il marchio propone anche una selezione di

décolleté contacco basso modello kitten o squadrato, di slingback basse e di ballerine in tessuto glitterato o a rete, per essere sempre femminili e mai sfigurare accanto ai festeggiati.