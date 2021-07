Samsung Galaxy M32: le caratteristiche del nuovo dispositivo

Samsung Electronics annuncia il lancio di Galaxy M32 in Europa. Il nuovo smartphone della serie Galaxy M offre funzionalità eccezionali ad un prezzo accessibile.

Galaxy M32 è dotato di uno straordinario display Infinity-U Super AMOLED e di una versatile fotocamera quadrupla, oltre a una batteria da 5.000mAh per dare ancora più energia alla giornata e alla vita.

Esperienza visiva senza interruzioni

Il display Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici offre un’esperienza visiva ininterrotta, ideale per giocare, guardare i video preferiti, navigare in internet e sfogliare le foto. Con un tempo di reazione più breve, il display a 90Hz rende più veloce e fluido lo scorrimento dei social media, regalando un’esperienza senza interruzioni a portata di mano.

Camera versatile per catturare ogni momento

Galaxy M32 è dotato di una fotocamera ultra grandangolare da 8MP per scattare foto con un angolo di visione a 123 gradi, senza perdere nulla. La fotocamera macro da 2MP cattura la natura fino al più piccolo dettaglio. Ad esse si aggiungono la fotocamera principale da 64MP, una fotocamera di profondità da 2MP e una fotocamera frontale da 20MP, oltre alla possibilità di creare il proprio filtro su misura. È così possibile liberare la propria creatività e godere di foto luminose, nitide e uniche.

Progettato con le persone al centro

Galaxy M32 è dotato di una batteria da 5.000mAh per dare energia a tutta la giornata. Il design unisce una finitura liscia e metallica a motivi laser per creare un dispositivo unico. Con la sicurezza come priorità, Galaxy M32 è dotato anche di riconoscimento facciale e lettore di impronte digitali.

Disponibilità e quanto costa

Il nuovo Galaxy M32 sarà disponibile in Italia da oggi 9 giugno 2021 in esclusiva su Amazon e sullo shop online di Samsung.com al prezzo di 299,90€.

Specifiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy M32