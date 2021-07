Salernitana ufficialmente in serie A, Figc accetta trust

Il Consiglio della Federcalcio ha votato favorevolmente ai termini del trust che separa la Salernitana dalla proprietà di Claudio Lotito, patron della Lazio. La squadra campana è dunque iscritta a pieno diritto nel campionato di Serie A a partire dalla stagione in arrivo. “Con specifico riferimento alla Salernitana -si legge in seguito sul comunicato della Federcalcio stilato al termine del Consiglio federale di oggi-, preso atto del parere positivo della Covisoc in merito alla valutazione della previsione finanziaria e della conseguente indipendenza, a seguito di approfondita discussione sulla relazione presentata dalla Federazione, il Consiglio ha deliberato, col voto favorevole di tutti i consiglieri (astenuto Balata), di approvare le condizioni presentate dal trust ‘Salernitana 2021’. La valutazione del Consiglio si è incentrata sul rispetto delle indicazioni richieste dalla Figc per rendere il trust effettivamente indipendente dalle società disponenti e dalla SS Lazio”.