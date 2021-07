RTL102.5 leader: prima negli ascolti è ovunque

Di nuovo leader. RTL 102.5 si conferma prima negli ascolti radiofonici con 6 milioni e 396mila ascoltatori nel giorno medio sulla base dei dati TER diffusi ieri e relativi agli ascolti radiofonici del primo semestre del 2021.

La prima radiovisione italiana stacca di oltre un milione di ascoltatori RDS, seconda in classifica, e di quasi due milioni Radio deejay, terza. Parola d’ordine: Radiovisione, la prima grande intuizione di RTL102.5. E oggi arrivano i risultati di un lavoro attento, che premia.

“RTL 102.5, grazie al costante e prioritario impegno nell’investire sempre e comunque nell’innovazione e nel rimanere vicino ai propri ascoltatori, è leader del mercato radiofonico sia nel giorno medio sia nei tempi d’ascolto medi” racconta il presidente Lorenzo Suraci. “Siamo fiduciosi che l’inevitabile – ci auguriamo rapida – evoluzione verso un sistema di rilevazione dei dati di ascolto più in linea con le possibilità che oggi la tecnologia ci mette a disposizione possa certificare con evidenza maggiore la vivacità e prosperità del settore radiofonico, che emerge con forza da tutti gli indicatori di mercato, condivisi in tante occasioni, quale ad esempio la recente edizione di Radiocompass. RTL 102.5, grazie alla propria visione strategica, con la Radiovisione e con lo streaming riesce a essere ovunque, sempre e in qualsiasi momento a disposizione dei propri ascoltatori su qualsiasi device, come peraltro certificato da un recente studio Censis”.