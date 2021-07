Roma, Calenda sui rifiuti: “Mozione per commissariare Comune e Regione”

“Basta. Domani depositeremo in Senato una mozione che chiede al Governo di commissariare Comune e Regione e far intervenire la Protezione civile”. Lo scrive Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali, postando su Twitter un servizio televisivo che mostra un branco di cinghiali in mezzo ai rifiuti che strabordano dai cassonetti in un quartiere di Roma. “Chiederemo a tutte le forze politiche di sostenerla -aggiunge Calenda-. Non è più una questione di partiti ma di sicurezza e salute pubblica”.

“Immagini agghiaccianti: stiamo parlando della Capitale. Fin dove vogliamo arrivare?”, scrive, sempre su Twitter, il senatore di Azione Matteo Richetti postando lo stesso video di Calenda e confermando: “Domani in Senato depositeremo una mozione per chiedere di commissariare Comune di Roma e Regione, oltre che far intervenire la Protezione Civile”.

“È l’ennesima crisi causata dall’incompetenza amministrativa e gestionale e dal continuo scarico di responsabilità tra Comune e Regione, le cui conseguenze si riversano unicamente sui cittadini e sulle attività commerciali, non solo in termini economici, ma anche in termini legati alla salute pubblica”, afferma in una nota Enrico Costa, deputato di Azione. “Chiederemo a tutte le forze politiche di sostenere la mozione, perché ad essere in gioco non sono gli interessi dei partiti, ma la sicurezza e la salute dei cittadini romani”, conclude Costa.