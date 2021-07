Roma, accoltellato alla schiena dopo lite: morto 26enne

Accoltellato ieri a seguito di una lite in strada a Roma, è morto nella notte un giovane di 26 anni. Sono gli agenti della Squadra mobile della Capitale a indagare su quanto accaduto al Gazometro dove il 26enne albanese è stato soccorso per una coltellata alla schiena. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’albanese sarebbe stato accoltellato in via dei Magazzini generali durante una lite con due persone che sono poi fuggite. Sono in corso indagini e sono scattate le ricerche degli aggressori.