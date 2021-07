Renault Scénic: il quarto di secolo della monovolume compatta

Quest’anno ricorre il venticinquesimo anniversario della Renault Scénic, introdotta nel lontano 1996 come Mégane Scénic. La prima generazione, poi proposta con la denominazione Scénic Evolution dal 1999, era proposta con le motorizzazioni a benzina 1.4 da 75 CV, 1.6 da 90 CV e 2.0 da 114 CV, poi sostituite dalle unità di pari alimentazione 1.4 16V da 95 CV, 1.6 16V da 107 CV anche a GPL, 1.8 16V da 116 CV e 2.0 16V da 138 CV. Non mancava l’alimentazione a gasolio, con i vari propulsori 1.9 TD da 92 CV, 1.9 dTi da 80 CV e 98 CV, 1.9 dCi da 102 CV.

La seconda generazione della Renault Scénic fu introdotta nel 2003, poi affiancata dalla Grand Scénic a sette posti. La gamma comprendeva i motori a benzina 1.4 16V da 98 CV, 1.6 16V da 111 CV anche a GPL, 2.0 16V da 135 CV e 2.0 Turbo da 165 CV, più i propulsori diesel 1.5 dCi da 82 CV, 85 CV, 100 CV e 106 CV, 1.9 dCi da 120 CV e 130 CV, 2.0 dCi da 150 CV. La terza generazione, invece, risale al 2009 ed è stata proposta come Scénic XMod a cinque posti e Renault Scénic a sette posti. Tra le motorizzazioni figuravano le unità a benzina 1.2 TCe da 115 CV e 130 CV, 1.4 TCe da 130 CV e 1.6 da 110 CV anche a GPL, più i motori diesel 1.5 dCi da 95 CV, 105 CV e 110 CV, 1.6 dCi da 130 CV, 1.9 dCi da 130 CV, 2.0 dCi da 150 CV e 160 CV.

L’odierna Renault Scénic, in vendita dal 2016 anche come Grand Scénic a sette posti, è disponibile attualmente solo con il propulsore a benzina 1.3 TCe da 140 CV di potenza. In passato, è stata proposta anche con le altre motorizzazioni a benzina 1.2 TCe da 115 CV e 130 CV, 1.3 TCe da 115 CV e 160 CV, le unità diesel 1.5 dCi da 95 CV e 110 CV, 1.6 dCi da 130 CV, 1.7 BluedCi da 120 CV e 150 CV, nonché nella configurazione Hybrid Assist a propulsione ibrida Mild Hybrid. Non sono mancate le declinazioni con lo stile da SUV, come la RX4 della prima generazione, la Conquest della seconda generazione e la XMod Cross della terza generazione. Per quanto riguarda il futuro, la quinta generazione potrebbe essere proposta solo nella versione E-Tech Electric a propulsione elettrica come variante a sette posti della prossima Renault Mégane.