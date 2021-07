Reddito cittadinanza, Renzi insiste: “Chi di referendum ferisce…”

“Il reddito di cittadinanza? Vorrei che l’Italia potesse decidere se continuare con questo meccanismo del sussidio che secondo me non funziona… oppure se mettere questi soldi per cose che servono. Credo che il reddito di cittadinanza sia un fallimento, quindi faremo la raccolta firme per un referendum: a me piace l’idea che chi di referendum ferisce, di referendum perisce”. Così Matteo Renzi, intervenendo a Sky Agenda.

Per Renzi e Italia viva, si tratta di “una misura che ha fallito (lo dicono i numeri) e che manda messaggi sbagliati”. Per questo, spiegava il leader Iv solo qualche giorno fa nell’incontro con i giovani di Confindustria, “nel 2022 proporremo raccolta firme per un referendum abrogativo. Dobbiamo aiutare chi davvero non ce la fa, ma per gli altri incentivare il lavoro e non l’assistenzialismo”.