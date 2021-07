Red Ronnie, Montesano, Montanari e i tweet dopo la morte di De Donno

Red Ronnie torna all’attacco dopo la notizia del suicidio di Giuseppe De Donno, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale di Mantova, principale fautore della cura con plasma iperimmune per il coronavirus e evoca la resistenza. L’ex conduttore di ‘Roxy Bar’ posta un tweet che rimanda a un suo vocale su Telegram dove dice: “Ieri ho ricevuto un messaggio da parte del professor Stefano Montanari con su scritto: ‘Se diranno che io mi sono suicidato, sappi che non è vero”’.

”Io l’ho inoltrato all’avvocato di Comicost, Moriggia, che si batte per la libertà e mi ha detto: ‘Cavolo, bello, da ora in poi tutti i leader della ‘Resistenza’ dichiareranno pubblicamente che non si suicideranno’. Poi l’ho mandato a Montesano e lui ha alzato il tono e mi ha detto: ‘Giusto, cominciamo: ‘Se dovessi essere investito da un’auto sappiate che ho fatto di tutto per schivarla”’.