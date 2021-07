Recovery, Franco: “Attuazione difficile, 150 linee intervento e migliaia progetti”

L’attuazione del Pnrr sarà difficile: ci sono “150 linee di di intervento e migliaia di progetti”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco all’Assemblea Abi.

Secondo Franco “Il Pnrr rappresenta un’occasione importante per dare impulso al paese ma non deve essere considerato la panacea per tutti i ritardi della nostra economia ma va pensato come una componente di una più ampia strategia di politica economica per rendere il paese più dinamico e inclusivo”.

La buona riuscita del piano richiede anche un forte rafforzamento delle strutture tecniche e operative delle amministrazioni locali. “Questi cambiamenti, se realizzati, saranno l’eredità più importante del piano”. “Tutti i ministri – aggiunge – sono impegnati a completarlo nei tempi e nelle modalita’ previste, ma serve uno sforzo corale anche da parte delle istituzioni e del settore privato”