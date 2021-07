RaiPlay, l’offerta estiva dedicata ai più piccoli

Nuove storie, giochi, colori e tanto divertimento. Fino alla fine di agosto, l’offerta che la piattaforma digitale RAI dedica ai bambini sarà ricca di serie animate tra esclusive, anteprime e grandi classici.

Per l’estate 2021 la home page della sezione RaiPlay Bambini diventerà inoltre ancora più semplice da usare: il palinsesto sarà infatti modulato in base alle diverse fasce di età (0-3; 4-7; 8-10), con una proposta che si rinnoverà ogni settimana. Spazio anche ai contenuti digitali accessibili a tutti con serie e programmi con linguaggio LIS e alla sezione video dedicata all’apprendimento della lingua inglese.

I più piccoli potranno così tuffarsi in un mare di fantastiche avventure da vivere insieme ai loro beniamini. Troveranno Bing, Masha e Orso, Peppa Pig e Barbapapà, con fantastiche storie da raccontare.

Tra i personaggi più amati anche Pimpa. In attesa dei 13 nuovi episodi firmati da Altan, su RaiPlay sono già disponibili ben 4 stagioni della cagnolina a pallini rossi che ha fatto divertire più di una generazione. Già in piattaforma anche Paf il cane, fedele amico di Lola, un altro eroe a quattro zampe capace di incantare i suoi giovanissimi fan con tante avventure. Ad allungare il ricco elenco del mese di luglio Bob Aggiustatutto, serie fatta con plastilina e stop-motion, con le stagioni 15, 16 e 17.

Dal 16 luglio, invece, arriverà in esclusiva su RaiPlay Le ragazze dell’Olimpo, serie fantasy-mitologica piena di azione, amicizia e romanticismo che narra le avventure di tre amiche che scoprono di essere dee. Il 19 luglio sarà la volta della quarta serie de Il giorno in cui Harry incontrò, mentre il 23 luglio, sempre in esclusiva, Animali in città, una nuova serie con protagonisti ricci, volpi, gabbiani, specie alloctone, tartarughe, pipistrelli, cinghiali, lupi e tanti altri animali.

Chiuderà il mese L’allegra fattoria un’altra anteprima esclusiva dedicata ai bambini e disponibile su RaiYoYo da metà settembre con 13 episodi. Con la serie sarà possibile scoprire la vita di campagna, vista dalla prospettiva di due simpatici allevatori di animali.

In piattaforma anche cartoni animati in versione LIS, per rendere i contenuti digitali accessibili a tutti i bambini: tra i titoli, Pimpa e Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa, oltre numerosi programmi da rivedere come La banda dei FuoriClasse.

Tante interessanti fasce tematiche con video ad hoc parleranno ai più piccoli di arte, musica e scienza con leggerezza e fantasia. Spazio anche agli esperimenti da ricreare in estate con le serie ScienceXplosion e MathXplosion, tra i format più seguiti ed apprezzati degli scorsi mesi.

Non mancheranno i film: Ballerina, Fuga dal pianeta terra, Zog, Il club dei brutti, Rocca cambia il mondo, Bianca & Grey e la pozione magica, Il Topo Brigante e tantissimi altri.

Con l’offerta Hello Kids, infine, i bambini avranno l’opportunità di imparare l’inglese divertendosi con i video di Peppa Pig, Milo, Dixi’s Simple Songs, Small Potatoes, Twirlywoos, Fumbleland.