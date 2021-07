Quella corsa a tre per la mezz’ora in più di Uno mattina in famiglia

Luglio inoltrato, palinsesti già chiusi, eppure l’arrivo del nuovo ad Carlo Fuortes e della presidente Marinella Soldi hanno riacceso le speranze di molti volti ‘noti’ in cerca di un posto al sole.

Appena si è saputo che uno mattina in famiglia, programma di punta del day time festivo di rai 1 si sarebbe allungato, si è aperta una corsa a tre per conquistare quel posto.

Ecco allora in lizza Ingrid Muccitelli, già conduttrice di Linea verde con l’ottimo Beppe Convertini, Daniela Ferolla, conduttrice di Linea verde Life con Marcello Masi e Monica marangoni (rai International). Qualcuno aveva anche pensato di portare a Uno mattina in famiglia sia la Ferolla che la Muccitelli che sarebbero diventate le due “ali” di Tiberio Timperi, unico giornalista e dunque padrone assoluto della trasmissione.

Il sogno di molti era che Monica Setta si spostasse magari proprio a Linea verde Life. Ma Stefano Coletta è un direttore meritocratico. Che non ama manovre più che trasparenti.

Ha accettato di inserire nel cast la Muccitelli perché l’ex conduttrice di Linea verde voleva da tempo tornare in studio lasciando i campi e i lanci “in esterna”.

Ma con Michele Guardi è stato chiarissimo : i conduttori ci sono, la Muccitelli si aggiunge al cast. Ma come sarà la coabitazione a Uno mattina in famiglia visto che Timperi è intimo amico di Ingrid e gioisce per il suo arrivo? “Ottima come sempre” ha confidato una fonte che resta anonima “la Setta è impenetrabile e professionale. Per lei può arrivare anche Nosferatu. Fa il suo davanti al video e poi torna a casa. Non ha amici né li vuole avere. In TV forse è meglio così. Meno confidenza, meno litigi”.