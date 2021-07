Profumi da donna Jean Paul Gaultier: gli irresistibili

Lo stilista Jean Paul Gaultier si è ormai ritagliato una buona fetta del mercato dei profumi da donna grazie alle sue fragranze versatili e innovative, in grado di spaziare da ogni gusto, con odori classici fino ad arrivare a linee di profumo molto più innovative.

La storia di Jean Paul Gaultier, piena di eccessi e provocazioni che da sempre hanno contraddistinto la sua arte, parte nel 1993, quando immise nel mercato il primo profumo, contenuto in un flacone dalla innovativa forma di busto femminile e che è diventato oggi un classico noto come ”Jean Paul Gaultier Classique”.

Ad oggi, la linea offerta dal famoso artista punta molto su fragranze ardite e sensuali, accompagnate da confezioni e flaconi che non è sbagliato definire uniche: alcune delle linee di profumo migliori del noto stilista, infatti, vengono contenute in flaconi da forme originali, come i tappi a forma di gambe oppure le confezioni cilindriche. In ogni caso, ogni linea di profumo Gaultier convince per le sue caratteristiche estremamente femminili, che instillano nell’uomo pensieri e sensazioni che richiamano a fragranze di fiori e culture orientali che sono in grado di stimolare i sensi in ogni direzione possibile.

Fra le ultime fragranze ideate, merita una particolare citazione lo Scandal Jean Paul Gaultier, un profumo dolce che richiama le note floreali tipiche di un profumo delicato, ma che si rivela perfetto per tutte le donne ardite che vogliono camuffare il proprio carattere per esplodere poi con tutta l’energia che le contraddistingue. Oltre alla particolare fragranza, che intriga con note di gardenia e rilascia dopo poche ore dall’applicazione l’odore classico del miele e del patchouli, rapisce il flacone del profumo, dalla caratteristica forma cilindrica, decorato con gambe femminili sul tappo, contenuto in un tubo rosa che recita a chiare lettere l’intenzione del profumo: Scandal.

La stessa linea è arricchita inoltre dalle fragranze Jean Paul Gaultier Scandal So Scandal! un profumo che non ha mezzi termini e punta a creare scalpore con una fragranza floreale che aggredisce l’olfatto per stravaganza e stile, ma mantiene un tono elegante, idoneo ad essere sfoggiato in qualsiasi momento del giorno; le note di fiore d’arancio dolce sprigionate si confondono con un sensuale gelsomino che, in perfetta sintonia con una fragranza tuberosa, viene avvolta da note di latte che confondono i sensi di chiunque ti si trovi vicino. La confezione è classicamente stravagante, nel pieno stile dell’artista Gaultier: la forma di una boccetta rossa con un tappo con due gambe femminili che indossano altissimi tacchi a spillo.

Per finire, non può mancare Jean Paul Gaultier Classique, la fragranza che ha dato vita a questa particolare serie di profumi. La fragranza floreale orientale di questa miscela è adatta ad un uso giornaliero del profumo ed è consigliato a tutte le donne che vogliono sottolineare loro sensualità; le note dolci della rosa miste al mandarino siciliano, contenute in un flacone a forma di busto, trasmettono le sensazioni tipiche di fascino e scoperta in grado di carpire ogni uomo nelle vicinanze.