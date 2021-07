Produzione in volumi elevati di YES EcoCoat™ per aiutare il cliente a soddisfare un grande contratto stipulato con i NIH riguardante dispositivi per test rapidi di screening degli anticorpi per COVID

FREMONT, California, 26 luglio 2021 /PRNewswire/ — YES(Yield Engineering Systems, Inc.), uno dei principali produttori di apparecchiature di processo per il packaging avanzato dei semiconduttori, le scienze della vita e le applicazioni “More-than-Moore”, ha annunciato oggi che uno dei propri clienti ha ottenuto una commessa per un importo di svariati milioni di dollari dai National Institutes of Health statunitensi per la produzione di un nuovo dispositivo per test COVID per la distribuzione di massa. Tale contratto è stato possibile grazie all’iniziativa Rapid Acceleration of Diagnostics (RADxSM) lanciata dai NIH.

Fondamentale per il prodotto del cliente è una tecnologia innovativa che consente di ottenere una precisione di lettura istantanea che rivaleggia con quella dei test PCR tradizionali, che possono richiedere un giorno o anche più per fornire i risultati. La scalabilità di questo promettente nuovo dispositivo a volumi di produzione elevati sfrutterà le capacità di produzione in volumi elevati del sistema di deposizione molecolare da vapore EcoCoat™ di YES.

Il sistema EcoCoat di YES per la produzione in volumi elevati e il processo di fabbricazione applicano una pellicola di rivestimento altamente uniforme ai dispositivi del cliente, che ne trasforma la superficie. Questo rivestimento molecolare monostrato fornisce un’interfaccia funzionale tra la superficie del dispositivo e gli elementi di riconoscimento biomolecolare specifici per il COVID applicati in seguito nella produzione. Il sistema di rivestimento in fase vapore ad alta capacità e le capacità automatizzate di carico/scarico del substrato consentono il rilevamento da parte di milioni di singoli dispositivi ogni mese.

“YES è onorata che la nostra attrezzatura di processo sia stata scelta per contribuire a fare arrivare questa nuova tecnologia diagnostica a milioni di persone, mentre prosegue la battaglia mondiale contro il COVID-19”, ha dichiarato Rezwan Lateef, Presidente di YES. “I nostri collaudati sistemi di deposizione da vapore garantiranno la consistenza e l’affidabilità del processo quando il nostro cliente introdurrà questo prezioso dispositivo nel mercato di massa”.

Informazioni su YES

YES (Yield Engineering Systems, Inc.) è tra uno dei fornitori preferenziali di apparecchiature high-tech economiche per la trasformazione di superfici, materiali e interfacce. Le linee di prodotti dell’azienda comprendono sistemi di polimerizzazione in vuoto, sistemi di deposizione chimica da vapore (CVD) e strumenti per l’incisione al plasma utilizzati per modificare con precisione le superfici e il rivestimento con pellicola sottile dei wafer di semiconduttori, semiconduttori e dispositivi MEMS, biosensori e substrati medicali. Con YES, i clienti, dalle startup alle aziende presenti in Fortune 100, possono creare e fabbricare in grandi volumi prodotti per una vasta gamma di mercati, tra cui imballaggi avanzati, MEMS, realtà aumentata/realtà virtuale e scienze della vita. YES ha sede a Fremont, in California; la sua presenza nel mondo è in costante aumento. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.yieldengineering.com.

Contatto per i media

Victoria Barnes

Responsabile delle comunicazioni

YES (Yield Engineering Systems, Inc.)

510-954-6723 diretto

VBarnes@yieldengineering.com