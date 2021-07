Prodigy Technovations annuncia gli exerciser e analizzatori di protocollo QSPI, SMI, SM Bus, JTAG.

BANGALORE, India, 21 luglio 2021 /Prnewswire/ -Bangalore, Prodigy Technovations Pvt. Ltd con sede in India, presenta PGY-QSPI-EX-PD, PGY-SMI-EX-PD, PGY-Smbus-EX-PD e PGY-JTAG-EX-PD. Questi bus seriali exerciser e analizzatori di protocollo vengono utilizzati per sviluppare interfacce di applicazioni per utenti, per il settore automobilistico e per il 5G. PGY-EX-PDè un gruppo di strumenti principali che consente agli ingegneri di progettazione e collaudo di testare i progetti QSPI, SMI (MDIO), SM Bus e JTAG per le sue specifiche tramite la configurazione di PGY-EX-ED come architettura master-slave, generando traffico sulle interfacce con capacità di controllo di errore e decodifica di pacchetti di protocollo. Ciò consente agli ingegneri di validazione di silicio di caratterizzare e convalidare l’interfaccia in uno strumento di facile utilizzo e ridurre i tempi di lancio sul mercato. Questi prodotti migliorano le tecnologie Prodigy già disponibili I3C, SPMI, RFFE, I2C, SPI e gli exerciser e analizzatori di protocollo UART.

Multidomain View nei software permette la visione completa di queste utilità di protocollo nelle interfacce in una singola GUI. L’utente può facilmente configurare l’exerciser per generare traffico utilizzando una GUI o uno script. Sull’analizzatore, l’utente può impostare diverse condizioni di trigger per acquisire specifiche utilità di protocollo e decodificare la comunicazione tra master e slave. I risultati così decodificati vengono visualizzati nel diagramma temporale e nella finestra di elenco dei protocolli con la funzione di autocorrelazione. Questa visualizzazione completa delle informazioni lo rende il migliore del settore, offrendo una soluzione facile da usare per il debugging di questi progetti di bus seriali.

Caratteristiche principali degli exerciser e analizzatori di protocollo PGY- QSPI, JTAG, SMI e SM

Per informazioni dettagliate sui prodotti, visitare il sito http://www.prodigytechno.com/



Prodigy Technovations Pvt Ltd. è un membro collaboratore di MIPI Alliance e membro di JEDEC, Pcisig, SD Association.

Prezzi, disponibilità:

I bus exerciser e analizzatori di protocollo PGY- QSPI, JTAG, SMI e SM si possono ordinare da ora. I prodotti saranno consegnati in 6-8 settimane. Per valutazione e prezzi, scrivere a contact@prodigytechno.com



A proposito di Prodigy Technovations

Prodigy Technovations è il fornitore leader di soluzioni innovative di analisi dei protocolli per le tecnologie mainstream ed emergenti come, eMMC, SD,SDIO, UHS II, UFS2.0/3.0/4.0 Forniamo decodificazioni di protocolli e soluzioni di test degli strati PHY su apparecchiature di test e misurazione. Gli sforzi in corso dell’azienda l’implementazione riuscita di soluzioni di analisi innovative e complete di protocollo che utilizzano le tecnologie hardware più recenti.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1577457/Silicon_Validation.mp4