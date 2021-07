“Presidente, ha qualcosa sul mento”. E Biden si pulisce – Video

“Signore, c’è qualcosa sul suo mento”. Un biglietto ‘salva’ Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, durante il meeting con i governatori sull’emergenza incendi. Biden, inquadrato in primo piano, nella fase iniziale della diretta ha il mento sporco. Il presidente non se ne accorge e continua a parlare. La telecamera stacca sulla vicepresidente Kamala Harris e quando Biden torna sullo schermo ha il mento pulito. Merito di un assistente, come dimostrano video integrali come quello pubblicato su Twitter dal profilo RNC Research, gestito dal Comitato nazionale repubblicano. Biden, durante una pausa del suo intervento, riceve un biglietto da un collaboratore: “Signore, c’è qualcosa sul suo mento”. Il presidente, con relativa disinvoltura, si pulisce, controlla e riprende a parlare.

After a staffer gives Joe Biden a note saying, “there’s something on your chin,” Biden wipes his chin.

Then appears to put whatever was on his chin in his mouth? pic.twitter.com/VvN17i4IWY

— RNC Research (@RNCResearch) July 30, 2021