Porsche Panamera: allo studio il restyling di fine carriera

Nel corso del prossimo anno, l’ammiraglia Porsche Panamera potrebbe essere sottoposta al restyling di fine carriera. Esteticamente, sarà riconoscibile per i fari ed i paraurti ridisegnati, nonché per l’aggiunta di elementi cromati della carrozzeria.

Il rinnovamento stilistico non riguarderà solo la configurazione standard della Porsche Panamera, ma anche la declinazione Executive a passo lungo e la variante station wagon Sport Turismo con la carrozzeria shooting brake. Per il 2024, invece, è in programma la terza generazione della vettura prodotta dalla Casa di Zuffenhausen.

Per quanto riguarda la gamma, la prossima Porsche Panamera restyling dovrebbe essere proposta nelle confermate versioni Panamera a trazione posteriore e Panamera 4 a trazione integrale da 330 CV, Panamera 4S da 440 CV, Panamera GTS da 480 CV e Panamera Turbo S da 630 CV di potenza, affiancate dalle altre configurazioni Panamera 4 e-Hybrid da 462 CV, Panamera 4S e-Hybrid da 560 CV e Panamera Turbo S e-Hybrid da 700 CV di potenza complessiva a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Tuttavia, non è esclusa la speciale declinazione Turbo GT da 650 CV di potenza.