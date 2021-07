Ponte Messina, Caio: ‘Restiamo a disposizione istituzioni’

Il ponte sullo stretto di Messina è ”un progetto la cui decisione riguarda le istituzioni”. ”Restiamo a disposizione nel dialogo”. Lo afferma l’amministratore delegato e direttore generale di Saipem, Francesco Caio, nel corso della conferenza stampa che segue la diffusione dei dati relativi al primo semestre del gruppo. ”La tecnologia che abbiamo suggerito, offerto e proposto” può essere utilizzata anche per altri progetti: ”Ci sentiamo di sperimentare anche eventualmente in luoghi e aree che non necessariamente siano quelle dello stretto di Messina”, sottolinea l’ad. ”E’ una soluzione su cui vale la pena di continuare a riflettere”.