Pioneer DJ presenta la collaborazione con Off-White: una capsule collection e un DJ device

AlphaTheta Corporation annuncia oggi il lancio del DDJ-1000-OW in edizione limitata dal suo brand Pioneer DJ, brand leader nello sviluppo e nella produzione di dispositivi per DJ. Questo esclusivo DJ controller, realizzato in collaborazione con Off-White™, sarà disponibile in quantità limitate in tutto il mondo da metà luglio 2021.

Come fondatore di Off-White™ e uno dei più importanti direttori artistici della scena fashion, Virgil Abloh ha sempre avuto un profondo desiderio di creare dispositivi per DJ che esplorassero l’unità e l’armonia della musica insieme a Pioneer DJ. Partendo dall’idea di “SOUND ENGINEERING”, Pioneer DJ e Off-White™ hanno completato il “DDJ-1000-OW” grazie ad un intenso processo. artistico.





DDJ-1000-OW è un modello speciale frutto di un esclusivo design collaborativo. I colori asimmetrici arancio fluorescente e bianco opaco e le scritte sul pannello, donano un look unico al DJ controller DDJ-1000, che offre sia alte prestazioni che portabilità. Il controller eredita la disposizione dei comandi del CDJ-2000NXS2 e la configurazione del DJM-900NXS2, ritenuti dai DJ professionisti come lo standard per i dispositivi DJ nei club.

Il DDJ-1000-OW è un DJ controller a 4 canali con un layout professionale. È così portatile e compatto da seguirvi ovunque, per ricreare facilmente l’esperienza di un party in ogni luogo. I suoi LCD a colori sulle jog wheel mostrano tutto quanto serve al DJ per il controllo, dai BPM, ai loop point, sino alle posizioni di riproduzione: il DJ è il vero boss dei deck. Non solo, ma è dotato dei leggendari effetti per aggiungere creatività e texture uniche ai mix.

Insieme al DDJ-1000-OW, Off-White™ lancerà una capsule collection di abbigliamento “SOUND ENGINEERING”, in collaborazione con Pioneer DJ. Questa linea includerà t-shirt, felpe e un giubbino – con design ispirati dalla struttura interna del DJ controller. Realizzata in cotone, la collezione è serigrafata con grafiche stampate e inchiostro verde fluorescente. Il giubbino si contraddistingue per un trattamento vintage che offre un’estetica raffinata.

“Come per la struttura di CDJ e DJM che ho progettato con Pioneer DJ, ho voluto sfruttare questa opportunità di unire tecnologia e interazioni umane”, afferma Virgil Abloh. “E questa volta ci siamo spinti un passo oltre con “SOUND ENGINEERING” combinando questo medium che unisce molti tra noi, con un elemento fashion. Sia la musica che la moda, secondo me, sono due forze intense che hanno il potere unico di unire le persone, pur consentendo loro di continuare a distinguersi”.

Il DDJ-1000-OW potrà essere acquistato da Selfridges per €1.799 da metà luglio 2021. Disponibile solo in quantità limitate, il DJ controller è un controller a 4 canali ad alte prestazioni che offre un’esperienza di DJing avanzata. La capsule collection di abbigliamento sarà disponibile da Off-White online, Farfetch.com, e negozi selezionati Off-White™ monomarca in tutto il mondo