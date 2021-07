Picchia la fidanzata e le ruba l’auto, denunciato

Dovrà rispondere di lesioni personali, furto aggravato e guida con patente revocata. Il 35enne è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Bagnolo Cremasco nel cremonese per aver prima picchiato la fidanzata e, poi, per averle rubato l’auto con cui è scappato. La ragazza è stata trasportata in ospedale. Il giovane è stato rintracciato dai militari che hanno scoperto che aveva anche la patente revocata.