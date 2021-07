Pazienti con fibromialgia, la pandemia ha aggravato senso di frustrazione

Celano (Apmarr) e Tonolo (Anmar) , i l dolore non è compreso . Una condizione aggravata dalla pandemia. Associazioni devono muoversi insieme per portare ai tavoli regionali questa patologie, come tutte le alte patologie reumatologiche, per implementare il Piano nazionale cronicità e i Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta).