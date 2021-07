Orzi Connected Solutions: il servizio di Orzi Carrelli per le macchine industriali

Reggio Emilia, 29 Luglio 2021. L’efficienza operativa è un requisito essenziale per le aziende, soprattutto quando si tratta della gestione delle macchine industriali. Questi veicoli richiedono una manutenzione periodica accurata per garantire un funzionamento sempre ottimale, inoltre è fondamentale un monitoraggio approfondito dell’utilizzo dei mezzi nell’ambiente di lavoro.

Orzi Carrelli mette a disposizione delle imprese una nuova soluzione per il tracciamento delle macchine industriali, studiata appositamente per ottimizzare le attività di manutenzione di carrelli elevatori, transpallet e muletti. Con l’innovativo sistema di data tracking Orzi Connected Solutions, ideato e messo a punto da Orzi Carrelli grazie ad oltre 35 anni di esperienza nel settore, è oggi possibile usufruire di una tecnologia all’avanguardia per la gestione delle macchine da lavoro.

In questo modo è possibile ottenere informazioni in tempo reale sull’efficienza dei mezzi industriali, per conoscere in modo preciso e completo lo stato delle macchine e rilevare immediatamente eventuali problematiche e anomalie. Questa soluzione di nuova generazione permette di mantenere in modo impeccabile gli automezzi aziendali, con vantaggi importanti in termini di riduzione dei costi e aumento della produttività.

La soluzione di Orzi Carrelli per il data tracking delle macchine industriali



I carrelli elevatori e transpallet Orzi sono sinonimo dal 1986 di qualità, efficienza e sicurezza, per garantire alle aziende soluzioni innovative adatte ad ogni esigenza operativa. Per aiutare i clienti a migliorare la gestione delle macchine industriali è oggi possibile utilizzare Orzi Connected Solutions, un servizio moderno e tecnologicamente avanzato per il data tracking di muletti, transpallet, carrelli

elevatori e ogni altro automezzo da lavoro impiegato nelle aziende, nelle industrie e nei cantieri.

Tra le funzionalità disponibili del nuovo sistema di Orzi Carrelli c’è il tracciamento GPS delle

macchine, per localizzare in modo esatto e in tempo reale ogni mezzo. Questa opzione consente di monitorare in qualsiasi momento le macchine, per verificarne il corretto utilizzo e agevolare il recupero del mezzo in caso di furto. Inoltre è possibile controllare gli accessi alle macchine, con la possibilità di configurare autorizzazioni personalizzate per i dipendenti e attivare il blocco da remoto, per evitare usi impropri e minimizzare il rischio di sottrazioni delle macchine industriali.

Con la nuova tecnologia Orzi Connect Solutions si possono acquisire report dettagliati sull’utilizzo dei mezzi aziendali, usufruendo di documenti accurati sull’impiego delle macchine, le modalità d’uso ed eventuali situazioni anomale. In più è possibile avere il massimo controllo sulle ricariche dei mezzi operativi adoperati nell’impresa, per monitorare lo stato delle batterie di muletti, transpallet, piattaforme aeree, stoccatori e carrelli elevatori ottimizzandone la durabilità e l’efficienza, preservando questo componente indispensabile per il funzionamento delle macchine industriali.

La reportistica può essere gestita internamente nell’azienda, fornendo uno strumento essenziale per il reparto manutentivo, per migliorare gli standard di intervento sui mezzi da lavoro. Le informazioni si possono visualizzare sul proprio pc oppure tramite app per dispositivi mobili, per avere sempre sotto controllo la flotta e pianificare le operazioni di routine nel momento giusto. In alternativa è possibile affidarsi ai servizi di manutenzione di Orzi Carrelli, per beneficiare di un supporto professionale e personalizzato per le macchine industriali.

Quali sono i vantaggi di Orzi Connected Solutions per le aziende



La soluzione di data tracking di Orzi Carrelli è stato studiata appositamente per sostenere le aziende, aiutando le imprese ad ottimizzare la gestione delle macchine industriali. Questi mezzi richiedono investimenti considerevoli, tuttavia sono essenziali per assicurare l’operatività aziendale. Per questo motivo è fondamentale che siano sempre in perfetto stato, affinché possano garantire le massime performance in termini di produttività ed efficienza.

Con la tecnologia Orzi Connect Solutions è possibile diminuire i costi di manutenzione e riparazione, intervenendo in modo tempestivo e preventivo sui mezzi. Si possono ottenere benefici sensibili nell’accesso ai mezzi appena da parte di persone autorizzate, minimizzando l’utilizzo non a norma o non consentito dalle policy aziendali. In questo modo è possibile ridurre il rischio di

incidenti e urti, per aumentare la sicurezza sul lavoro e creare un ambiente più sicuro per tutti i dipendenti.

In più è possibile incrementare l’operatività delle macchine, per ridurre i periodi di inutilizzo e i fermi

forzati per le riparazioni di emergenza. È anche possibile pianificare regole personalizzate per la gestione della flotta aziendale, diminuire il rischio di furti e responsabilizzare gli operatori nell’utilizzo dei mezzi aziendali. Gli innovativi servizi di Orzi Carrelli consentono alle aziende migliorare la sostenibilità del business, beneficiando di vantaggi significativi in sicurezza e risparmio.

