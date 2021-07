OnePlus e Oppo: unite per vincere

Due importanti protagonisti della telefonia mobile, ben conosciuti anche in Italia, sono pronti a un cambio di rotta epocale: a suggerircelo è una particolare notizia che aveva suscitato la curiosità degli utenti Android già a partire dallo scorso Gennaio, quando il brand OnePlus aveva annunciato l’imminente fusione dei propri reparti di ricerca e sviluppo con quelli della rivale Oppo.

Dopo qualche mese di attesa, ora è finalmente ufficiale: i due giganti asiatici dell’hi-tech hanno portato a termine il “matrimonio” che li porterà a intraprendere un nuovo percorso produttivo e creativo insieme, come annunciato sul forum della community globale di OnePlus. Il motivo di questa inattesa unione avrà impatto positivo sia sulla rapidità del rilascio di nuovo software, che sul miglioramento dell’hardware prodotto a partire dalle prossime generazioni di smartphone.

Come specificato nel comunicato stampa, gli utenti dei rispettivi brand non dovranno temere le possibili incompatibilità dei dispositivi attuali con i futuri aggiornamenti in arrivo. La community OnePlus continuerà a esistere nel tempo e si occuperà di raccogliere critiche e feedback sui prodotti, mentre i device delle due aziende verranno presentati al pubblico in eventi separati.

Testimone di questi grandi cambiamenti in arrivo è Oppo ancora prima di OnePlus: possiamo notarlo dalla presenza di un sistema operativo diverso dalla classica HydrogenOS (l’omologo orientale di OxygenOS) sugli OnePlus 9 cinesi, ovvero ColorOS. Quest’ultimo è un OS che ha caratterizzato moltissimi smartphone a marchio Oppo, di cui la disponibilità su altre marche è stata molto limitata negli anni.

Oggi come oggi non possiamo escludere una convergenza dei due sistemi operativi in una piattaforma unica, anche se OnePlus ribadisce che gli utenti occidentali riceveranno tutti gli aggiornamenti OxygenOS di cui verrà programmato il rollout. Del resto, si tratta di un’operazione di acquisizione che abbiamo già visto in modalità simili, come ad esempio tra Xiaomi e Redmi: da quali novità sarà segnato il loro futuro?