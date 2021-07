OnePlus 10 Pro con fotocamera Hasselblad e obiettivo bionico

La serie OnePlus 9 di fascia alta è disponibile da aprile di quest’anno , di cui OnePlus 9 Pro è il nuovo modello di punta.

Sorge quindi la domanda, cosa possiamo aspettarci da questo produttore cinese in futuro?

Le prime indiscrezioni su OnePlus 10 Pro arrivano da Letsgodigital.

Max Jambor ha annunciato tramite Twitter che questi dispositivi sono stati cancellati. La scorsa settimana l’azienda ha presentato una nuova classe media, il OnePlus Nord 2 deve essere un vero flagship killer.

Sfortunatamente, dovremo pazientare ancora un po’ per la serie OnePlus 10. Tuttavia, ciò non ha impedito al graphic designer Jermaine Smit, alias ConceptCreator , di realizzare un concept di OnePlus 10 Pro previsto intorno al marzo 2022. Questo è un concetto di smartphone, le immagini sono solo a scopo illustrativo.

OnePlus 10 Pro con fotocamera sotto il display

Jermaine ha dotato il nuovo modello di punta di uno schermo splendidamente arrotondato, come ci ha abituato il produttore cinese. Molto probabilmente, OnePlus 10 Pro, come il suo predecessore, sarà dotato di uno schermo AMOLED con una risoluzione di 1440 x 3216 pixel e una frequenza di aggiornamento intelligente di 120Hz. È possibile che venga mantenuto anche il formato 6.7”. Naturalmente, nel design è incluso anche il caratteristico slider, posizionato sul lato del dispositivo.

Il concept smartphone è dotato di una fotocamera selfie completamente nuova. È una fotocamera posizionata sotto lo schermo, chiamata anche fotocamera sotto il display. Da allora ZTE ha rilasciato diversi modelli con una fotocamera sotto lo schermo. È iniziato l’anno scorso con l’ Axon 20 , a questo telefono è recentemente succeduto l’Axon 30.

Sempre nel prossimo mese, il previsto Samsung Galaxy Z Fold 3 sarà dotato di un nuovo tipo di fotocamera frontale. Generalmente si prevede che altri produttori di smartphone seguiranno presto. Non è quindi improbabile che OnePlus presenterà anche il suo primo smartphone con fotocamera sotto il display nel 2022.

Il vantaggio di questo tipo di fotocamera è che lo schermo rimane completamente ininterrotto, il che conferisce al dispositivo un carattere futuristico ed elegante. Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi, in quanto la qualità dell’immagine è inferiore rispetto alle attuali soluzioni per fotocamere selfie. Anche la fotocamera è ancora leggermente visibile.

Ovviamente i produttori stanno lavorando duramente per ridurre il più possibile questi svantaggi, tuttavia si prevede che ciò richiederà del tempo. La prima generazione di telecamere sotto-display lascerà quindi a desiderare.https://www.youtube.com/embed/OPudctfHOFY

Fotocamera Hasselblad e funzione Super Panorama

Jermaine ha fornito il retro del suo concept OnePlus 10 Pro con un’elegante finitura in ecopelle. Altrettanto notevole è il sistema di telecamere, che è stato completamente ridisegnato. Si tratta di due fotocamere, una grandangolare e una ultragrandangolare, ciascuna dotata di un ampio sensore da 1” con 108 megapixel. Il sistema fotografico è supportato da un potente flash allo xeno.

Un bel dettaglio è l’anello zigrinato cromato attorno al modulo della fotocamera, ispirato alla fotocamera analogica Hasselblad 500c del 1957. Inoltre, il concetto di Jermaine presuppone che la nuova ammiraglia sarà dotata di un obiettivo bionico – su questo torneremo in dettaglio più avanti. .

Gli smartphone OnePlus non sono mai stati conosciuti per le loro fantastiche prestazioni della fotocamera. Tuttavia, con la serie OnePlus 9, il produttore cinese ha intrapreso una nuova strada. L’azienda ha stipulato un accordo di cooperazione triennale con il produttore svedese Hasselblad. Questo è un produttore leader di fotocamere fotografiche, che serve i fotografi professionisti con le sue fotocamere e obiettivi digitali di medio formato di fascia alta.

Non è la prima volta che Hasselblad stringe una partnership con un produttore di telefoni. Motorola ha rilasciato un modulo fotocamera Hasselblad True Zoom per il Moto Z3 circa 5 anni fa. Tuttavia, questa unione di forze non si è rivelata molto efficace. OnePlus, invece, ha grande fiducia in Hasselblad, il produttore cinese ha stanziato 150 milioni di dollari da spendere per lo sviluppo della fotocamera nei prossimi tre anni.

Con OnePlus 9 (Pro), Hasselblad è stata responsabile della calibrazione del colore, tra le altre cose. La collaborazione sarà ulteriormente modellata nel prossimo periodo, ha annunciato OnePlus poco prima dell’uscita della serie 9 tramite un post sul forum . Sono in fase di sviluppo due nuove tecnologie: Super Panoramic Camera e Bionic Lens (T-Lens). Ci aspettiamo di vedere entrambe le nuove innovazioni in OnePlus 10 Pro.

Come suggerisce il nome, la funzione Super Panoramic dovrebbe portare a foto panoramiche di migliore qualità. Normalmente, le immagini vengono unite per registrare un’immagine panoramica ampia. OnePlus sta ora sviluppando una nuova tecnologia in cui due obiettivi (grandangolare/ultragrandangolare) lavorano insieme per catturare foto a 140˚ utilizzando un prisma, senza dover spostare la fotocamera da sinistra a destra e senza dover spostare la fotocamera poi riconoscere le cuciture dei punti.

OnePlus 10 Pro con obiettivo bionico per una messa a fuoco automatica rapida

L’obiettivo Bionic, chiamato anche T-lens, sostituirà il tradizionale motore a bobina per creare un autofocus più veloce. Secondo OnePlus, la Bionic Lens impiegherebbe meno di un millisecondo per mettere a fuoco, che è da 5 a 10 volte più veloce rispetto a un motore a bobina.

Un AF veloce è utile quando si desidera acquisire rapidamente più scatti in successione, ad esempio di soggetti in (veloce) movimento, come durante un evento sportivo o quando si fotografa il cane che gioca. Questa tecnologia ridurrà anche il consumo di energia durante la messa a fuoco.

La tecnologia Bionic Lens di OnePlus è molto simile alla tecnologia Liquid Lens che ha debuttato all’inizio di quest’anno con lo smartphone pieghevole Xiaomi Mi Mix Fold . Questa tecnologia viene anche chiamata “fotografia bionica” da Xiaomi. Oltre all’autofocus veloce, la lente liquida trasparente, avvolta in una pellicola sottile, consente anche di regolare il raggio dell’obiettivo. Ciò consente lo zoom ottico 3x e il teleobiettivo 30x, senza l’integrazione di un teleobiettivo separato.

OnePlus 9 Pro è anche in grado di zoom ottico 3x e zoom digitale 30x. Tuttavia, questo sistema di fotocamere utilizza ancora un teleobiettivo dedicato. Resta da vedere se OnePlus fornirà anche al suo Bionic Lens una funzione di zoom simile, Jermaine lo ha ipotizzato con il suo concetto.

In modo che il concept OnePlus 10 Pro sia dotato di due fotocamere in meno rispetto al suo predecessore. La fotocamera monocromatica da 2 MP non mancherà e la funzionalità del teleobiettivo da 8 MP sarà incorporata nella fotocamera grandangolare/ultra grandangolare. Le due fotocamere integrate hanno un sensore di immagine più grande, che lo rende in grado di catturare scatti dettagliati in condizioni di scarsa illuminazione.

Ovviamente, il 10 Pro non sarà migliorato solo in termini di fotocamera. Puoi aspettarti che anche il modello di punta del 2022 sarà dotato di nuovo hardware e software. È ovvio che OnePlus 10 Pro funzionerà sul sistema operativo Android 12 , che sarà presentato ufficialmente da Google intorno all’ottobre 2021. La beta pubblica è già disponibile. La shell OxygenOS verrà posizionata su di essa, con il Nord 2 è stata inizialmente basata sulla base di codice integrata di Oppo ColorOS . All’inizio di quest’anno, le due società sorelle hanno annunciato che continueranno a essere un’unica società.

Logicamente, l’azienda opterà di nuovo per il chipset più veloce del momento. Il 9 Pro è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 estremamente potente con modem 5G integrato e una scelta di 8 GB di RAM / 128 GB di ROM e 12 GB di RAM / 256 GB di ROM. Sebbene questo chip offra prestazioni estremamente veloci, c’è qualcosa di straordinario nei dispositivi OnePlus 9. Torneremo su questo più avanti in questa pubblicazione.

Puoi anche presumere che OnePlus 10 Pro riceverà una valutazione IP68, proprio come il suo predecessore. Ciò significa che il dispositivo è resistente alla polvere e all’acqua, fino a una profondità di 1,5 m per 30 minuti. Uno dei punti positivi dell’attuale flagship è l’opzione di ricarica rapida. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica cablata da 65 W e la ricarica wireless da 50 W. Un caricabatterie è incluso di serie. Sebbene la ricarica sia molto veloce, la durata della batteria è significativamente meno impressionante.

Questo ci porta al prossimo. OnePlus è fin troppo felice di prestare attenzione alla velocità con cui i dispositivi possono essere ricaricati. Ciò di cui preferiscono tacere, tuttavia, è che anche la batteria degli smartphone OnePlus si scarica alla velocità della luce. Per contrastare questo fenomeno, l’azienda ha deciso di ridurre le prestazioni di alcune app, che sono app non testate in Geekbench, in modo che non si distingua durante i test delle prestazioni. Si tratta di app popolari come Instagram, TikTok e Twitter, ma anche Chrome, Office e Zoom, ad esempio.

Dopo che questo curioso fenomeno è venuto alla luce all’inizio di questo mese da AnandTech , Geekbench ha annunciato tramite Twitter che avrebbe rimosso sia OnePlus 9 che 9 Pro dai risultati dei test di Geekbench, a causa della manipolazione del sistema. Inoltre, Geekbench indagherà fino a che punto questo è stato anche il caso dei precedenti modelli di smartphone del marchio, come OnePlus 8 / 8T / 8 Pro .

Un vero imbarazzo per OnePlus. Se fossero stati in politica sarebbe stato ovvio; Dimissioni con effetto immediato. Ma non è così che funziona nel mondo degli smartphone. La società ha rilasciato una risposta ufficiale affermando che sta facendo tutto il possibile per fornire una buona esperienza utente. Cavolo davvero? Sebbene sia ovviamente encomiabile che l’azienda voglia prevenire il rapido consumo della batteria, avrebbe potuto essere più trasparente sul metodo con cui pensano di poter raggiungere questo obiettivo. Tanto più che le prestazioni della batteria non sono ancora eccezionali. A questo punto, speriamo di vedere un miglioramento significativo nella gamma OnePlus 10.

Per quanto riguarda il prezzo, anche qui speriamo che OnePlus riacquisti un po’ la sua mentalità da price fighter. I modelli di punta sono diventati significativamente più costosi di anno in anno, per OnePlus 9 Pro con 256 GB il prezzo al dettaglio suggerito è stato fissato a € 1.000. Una quantità enorme ovviamente per uno smartphone che riceve solo 3 anni di supporto software. Apple e Samsung hanno già mostrato il loro lato migliore, immettendo sul mercato i modelli più recenti leggermente più economici di prima. Si spera che OnePlus segua questa strategia.