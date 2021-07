Offerte vacanze 2021 Alpitour: ecco la nostra selezione

L’estate è ormai alle porte, così come il periodo di ferie di milioni di italiani e se anche tu stai pensando a come trascorrere le vacanze e sei orientato sulla scelta di un viaggio, il modo più sicuro e conveniente per goderti un pò di meritato riposo è quello di rivolgerti ad un tour operator.

Organizzare un viaggio da zero è infatti decisamente più complicato rispetto allo scegliere un pacchetto vacanza già completo di tutte le comodità di cui hai bisogno.

In questo articolo ti presentiamo una nostra personale selezione di quelle che reputiamo essere le migliori offerte vacanze Alpitour, fra le quali potrai trovare diverse e originali soluzioni di viaggio, adatte a tutti i gusti e tutte le età. Potrai infatti scegliere tra diversi stili di vacanza, comprensivi di tutti i comfort in grado di soddisfare ogni tua esigenza.

Offerte Alpiclub

I pacchetti Alpitour Club sono studiati appositamente per le famiglie, strutturati all’insegna del divertimento per grandi e piccoli, da vivere all’insegna della tranquillità e della sicurezza. Caratteristica principale di questi pacchetti sono l’attenzione per tutte quelle comodità che ti fanno sentire a casa, in qualunque parte del mondo ti trovi. Particolare attenzione è infatti dedicata alla cucina, la cui qualità è garantita dagli Chef formati dalla Brigata di Goa, specialista nel far viaggiare insieme a te anche la cucina italiana.

Tra le offerte Alpiclub puoi trovare:

– Alpiclub Tabaiba & Maspalomas Princess, per vivere la magia di un’esclusiva struttura nel centro di Maspalomas, a circa 3 km da Playa del Inglés e a 35 km dall’aeroporto. La soluzione è progettata per un viaggio di una settimana, comprendente il volo, il soggiorno, l’assicurazione e i transfert. Raggiungerai un raffinato resort composto da due hotel, il Taibaba e il Maspalomas Princess, collegati tra loro grazie alla presenza di verdeggianti e ben curati giardini. Nel resort sono presenti il servizio piscina, sauna, bagno turco, animazione per i bambini, campi di beach-volley e campi da golf. La spiaggia, infine, dista soltanto 1.3km dalla struttura ed è facilmente raggiungibile con i mezzi locali.

– Alpiclub Beach Club Font De Sa Cala, presso la deliziosa spiaggia di Cala Ratjada, a Maiorca. Il pacchetto è comprensivo di volo, 7 pernottamenti, pensione completa e bevande, assicurazione e transfert. La struttura è situata a soli 50 metri dalla spiaggia di Cala Ratjada ed è composta da palazzine di 2 o 3 piani, immerse in una vasta e verdeggiante pineta di 65.000 mq. E’ famosa per la presenza di ben 11 campi da tennis, campi da calcio, beach-volley, sala per lezioni di aerobica, campi da golf e tavoli da ping-pong. I più piccoli potranno divertirsi grazie all’organizzazione di vari eventi di animazione, mentre gli adulti potranno godere anche della presenza del centro sauna e massaggi.

Offerte Alpiblu

I pacchetti Alpiblu sono dedicati a coloro che desiderano vivere una vacanza originale e sorprendente, alla scoperta di luoghi inusuali e culture diverse. I più avventurosi potranno dedicarsi alle escursioni organizzate in scorci quasi del tutto inesplorati, oltre a gustare speciali pietanze locali, prepararle insieme a selezionati Chef e partecipare ad innovative attività di fitness.

Tra le offerte Alpiblu puoi trovare:

– Alpiblu Fergus Style Bahamas, per raggiungere la più famosa spiaggia di Ibiza, Playa d’en Bossa, e godere di tutta vivacità tipica del luogo senza privarsi della possibilità di effettuare rilassanti passeggiate sul lungo e sabbioso litorale.

Il pacchetto include il volo, 7 pernottamenti, la formula pensione tutto incluso, assicurazione e transfert. All’interno della struttura sono organizzate diverse attività di intrattenimento fitness e animazione per bambini. Sono inoltre disponibili gratuitamente il servizio sauna, palestra, idromassaggio e bagno turco. La struttura è inoltre attrezzata con piscina, ombrelloni e lettini ad uso gratuito e zona separata per bambini.

– Alpiblu Bluebay Beach Resort & Spa, per volare a Kiwengwa sulla costa orientale di Zanzibar, la rinomata isola delle spezie e lasciarsi coinvolgere dalla vivacità e allegria della popolazione locale. La soluzione comprende il volo, sette pernottamenti, formula di pensione tutto incluso, assicurazione e transfert. La struttura è situata all’interno di un’ampia baia circondata da un verdeggiante giardino di palme ed è composta da edifici in classico stile zanzibarino. Presso l’esclusivo ristorante si potranno gustare particolarissime pietanze nel corso delle serate a tema organizzate, oppure godere di un ricco servizio a buffet. Le serate presso Bluebay Beach Resort si illuminano grazie all’intrattenimento di musica live e spettacoli di folkloristiche compagnie locali, mentre il relax è garantito dall’area attrezzata con piscina, sauna, centro SPA con idromassaggio un’ampia scelta di trattamenti. Per gli sportivi, sono disponibili lezioni di windsurf e un centro diving.

Offerte Alpigreen

Alpigreen è il programma dedicato a coloro che vogliono vivere delle esclusive vacanze outdoor nel più ampio rispetto dell’ambiente. Si tratta di viaggi che ti permettono di vivere la natura ed esplorare deliziosi luoghi ricchi di storia e tradizione.

Tra le offerte Alpigreen puoi trovare:

– Alpigreen Sails On Kos, per una soluzione che prevede una fra le migliori proposte di glamping nel Mediterraneo all’insegna dell’ecosostenibilità. L’offerta include volo, 7 pernottamenti con prima colazione, assicurazione e transfert. Con questo pacchetto potrai vivere un’entusiasmante esperienza a contatto con la natura, adatta ad adulti e bambini. La struttura è situata in un’incantevole oasi e si compone di tende di lusso ordinatamente disposte in un ampio giardino. Le innovative attività organizzate comprendono degustazioni di vino e olio, lezioni di cucina greca, lezioni di costruzione di oggetti in ceramica e mosaici. Per gli sportivi, invece, sono previste aree attrezzate per il tiro con l’arco, giardinaggio e lezioni di astronomia o, persino, più rilassanti lezioni di yoga, reiki e meditazione. Nelle immediate vicinanze della spiaggia, inoltre, è presente un maneggio e si ha la possibilità di noleggiare biciclette.

– Alpigreen Ecofinca La Buganvilla, per raggiungere l’accogliente isola di Lanzarote a nord delle Canarie. Il pacchetto offre volo, pernottamento di una settimana, assicurazione e transfert. La struttura è situata a circa 1,8 km dal centro di San Bartolomè ed è caratterizzata da un bassissimo impatto ambientale, offrendo inoltre un meraviglioso panorama sulla campagna circostante e sui vigneti. Gli appartamenti offrono diverse tipologie di soluzioni: si può scegliere l’El Guayabo, caratterizzato da vista panoramica sui campi di lava, l’Almendro con vista vigneti e vulcano e, infine, l’El Olivo che si trova nella parte più alta della struttura ed offre particolare privacy. Durante il soggiorno si può partecipare alle escursioni organizzate, o noleggiare biciclette. Il giardino è inoltre completo di un’attrezzata area pic-nic e barbecue.

Offerte Alpiexplò

Le vacanze Alpiexplò sono dedicate a coloro che amano i viaggi on the road. Con questa soluzione potrai seguire il tuo itinerario a bordo di pullman, auto e divertirti in un avventuroso island hopping.

Tra le offerte Alpiexplò puoi trovare:

– Alpiexplò Sporadi Island Hopping, per visitare le coloratissime isole Sporadi, al largo della Grecia. Il pacchetto include il volo, 7 pernottamenti con prima colazione, assicurazione e transfert. Con questa soluzione potrai visitare paesaggi mozzafiato incontaminati, composti da estese pinete e spiagge cristalline. Il programma ti permette di visitare le isole in completa autonomia, seguendo l’itinerario che preferisci e scegliendo per i tuoi pernottamenti delle esclusive strutture a tre e quattro stelle nei più conosciuti polmoni verdi di tutta la Grecia: Skopelos e Skiathos.

– Alpiexplò Gran Tour Di Creta, per esplorare senza alcun vincolo di orari o tappe preordinate il versante settentrionale dell’isola di Creta, scoprendone i luoghi più sorprendenti e caratteristici. Il tour di 7 giorni comprende il volo e il soggiorno, oltre al transfert e un trattamento di pensione completa con bevande nei pasti. Gli ingressi nei musei e nelle aree archeologiche inclusi nel programma sono totalmente gratuiti, inoltre è previsto il servizio di accompagnamento da parte di una guida locale. E’ possibile personalizzare il pacchetto, combinando i servizi offerti con soggiorni presso i resort balneari di creta.

Offerte Alpiselect

I pacchetti Alpiselect sono studiati per viziare i più esigenti con servizi di lusso ed esclusivi, completi di tutti i comfort e con l’aggiunta di particolari esperienze ricreative.

Tra le offerte Alpiselect puoi trovare:

– Alpiselect Smy Costa Del Sol, la vacanza in Nuovo Messico sulla meravigliosa spiaggia di Los Alamos, a soli 3 km dal centro di Torremolinos. Il pacchetto comprende il volo, un soggiorno di 7 notti, formula di pensione completa tutto incluso, assicurazione e transfert. La struttura si compone di oltre 500 camere di diversa tipologie, complete di tutti i comfort. All’interno dell’hotel è possibile partecipare a svariate attività ricreative, adatte sia agli adulti che ai bambini. Per questi ultimi, in particolare, è prevista l’organizzazione di giornate all’insegna dei giochi e della creatività. Campi da tennis, ping-pong, tiro con l’arco e golf completano l’offerta per chi preferisce trascorrere il proprio tempo libero divertendosi con lo sport. Incluso fra i servizi, è anche un esclusivo centro massaggi.

– Alpiselect Grecotel Kos Imperial, l’elegante complesso a ridosso del mare che ti offre un soggiorno in un contesto estremamente d’effetto, circondato da rigogliosi giardini tropicali. Il pacchetto include il volo, sette pernottamenti, servizio di mezza pensione, assicurazione e transfert. La struttura è situata direttamente sulla ciottolosa spiaggia di Psalidi ed è riconosciuta come una delle più eleganti e lussuose dell’isola, anche per la presenza di ben 6 piscine, di cui 4 con acqua salata e 2 con acqua dolce. E’ presente anche un attrezzato centro wellness, nonché un’ampia area fitness. Le serate si svolgono all’insegna di particolari eventi di intrattenimento internazionale, mentre di giorno è possibile trascorrere il proprio tempo tra gli svariati campi sportivi presenti in loco. Si segnala anche la presenza di diverse aree attrezzate per i bambini, suddivise per fasce d’età.