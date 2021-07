Offerte mobile per l’estate 2021: Giga e Streaming TV in regalo, lo Studio

È una battaglia a colpi di GB aggiuntivi quella condotta dagli operatori nel corso dell’estate 2021. Le compagnie, infatti, scommettono tutto, o quasi, sul traffico dati per strappare clienti alla concorrenza. I nuovi utenti vengono attirati con tariffe speciali, della durata di 2 o 3 mesi, e servizi di streaming aggiunti all’offerta base.

Il focus dell’ultimo osservatorio SOStariffe.it è, quindi, sulle tariffe ricaricabili proposte dagli operatori ai nuovi clienti per i mesi estivi in corso. In particolare, l’indagine mette in evidenza la tipologia di bonus che i provider mettono a disposizione degli utenti che sceglieranno di attivare una delle promozioni estive attualmente in corso.

Promozioni estive: una valanga di GB, tariffe speciali, e contenuti in streaming

Lo studio SOStariffe.it è stato realizzato nel corso del mese di luglio 2021 con l’ausilio del comparatore offerte telefonia mobile. Cosa trova il consumatore che si affaccia sul mercato della telefonia mobile in cerca di un nuovo provider nel corso dei mesi estivi?



Tariffe Mobile per l’estate 2021 Luglio 2021 Minuti Inclusi Illimitati SMS Inclusi 2183 Giga Inclusi 74 Giga Giga Inclusi in promo 126 Giga Canone Medio Mensile 9,93 € Durata Promo 2 – 3 mesi Tipologie di Tariffe Giga aggiuntivi Tariffe speciali Servizi inclusi (Streaming TV) Composizione media dei pacchetti con promozioni speciali riservate all’estate 2021

I pacchetti, in cambio di un canone medio mensile light di 9,93 euro, propongono minuti inclusi illimitati e, in media, circa 2183 sms ogni mese. A completare l’offerta troviamo una dotazione generosa traffico dati con ben 74 GB mensili. In aggiunta, le compagnie propongono poi delle promozioni speciali, basate su una valanga dati aggiuntivi e su altri bonus.

Le promozioni, della durata media di due o tre mesi in base alle scelte dell’operatore, comprendono tre tipologie di bonus. La prima opzione è rappresentata da una dotazione extra di Giga, pari a circa 126 GB ogni mese in media, che si aggiunge ai Giga inclusi nell’offerta base, per attirare i nuovi clienti con un’estate iperconnessa.

In alternativa, è possibile accedere a tariffe speciali attivabili soltanto nel corso di quest’estate e non disponibili in altri momenti dell’anno.

La terza tipologia di bonus che può caratterizzare le offerte estive è rappresentata da servizi aggiuntivi di streaming TV inclusi nel pacchetto, per vedere gratis film, serie e programmi TV.

Così si trova l’offerta per noi più conveniente

Per trovare la promozione su misura per le nostre esigenze di consumo e approfittare delle offerte più convenienti dell’estate, possiamo avvalerci del comparatore SOStariffe.it, grazie al quale sono stati rilevati i dati della presente indagine: https://www.sostariffe.it/tariffe-cellulari/. Il comparatore è consultabile anche in mobilità grazie all’apposita applicazione per iOS e Android.