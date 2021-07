Nuova BMW Serie 3: le anticipazioni sul restyling

L’anno prossimo, la BMW Serie 3 sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Esteticamente, il design della carrozzeria sarà in linea con lo stile dei modelli Serie 1 e Serie 5. Attesa sul mercato europeo nel corso dell’autunno del 2022, sarà proposta come Model Year 2023.

La gamma della nuova BMW Serie 3 restyling comprenderà le versioni a benzina 318i da 156 CV, 320i da 184 CV, 330i da 258 CV ed M340i da 374 CV di potenza, più le declinazioni diesel 316d da 122 CV, 318d da 150 CV, 320d da 190 CV, 330d da 286 CV ed M340d da 340 CV di potenza, tutte dotate della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Per le configurazioni 320e da 204 CV e 330e da 292 CV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, invece, l’autonomia massima nella modalità di guida elettrica dovrebbe incrementare fino a circa 100 km.

Infine, non sono escluse novità per la nuova BMW Serie 3 restyling, come l’inedita M3 Touring da 480 CV e 510 CV di potenza, la probabile M345e a propulsione ibrida Plug-In da 394 CV di potenza complessiva e il modello i3 a propulsione elettrica da 286 CV di potenza con il motore elettrico della BMW iX3 e 460 km di autonomia massima grazie al pacco delle batterie da 80 kWh.