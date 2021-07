‘No Green pass’ a Roma, Borghi: “Contro Draghi? Non strumentalizzare”

“E’ stata una bellissima manifestazione, sono idee che devono trovare rappresentanza e io sono molto contento di aver portato la mia presenza”. Rivendica con orgoglio la partecipazione alla manifestazione di ieri sera a piazza del Popolo Claudio Borghi, deputato della Lega, ex presidente della Commissione Bilancio della Camera, tra quelli che hanno preso la parola dal palco, a capo del nutrito gruppo di parlamentari del Carroccio presente ieri sera per la fiaccolata organizzata da ‘libera scelta’, per dire no al Green pass e libertà per i vaccini.

Non sono passati inosservati gli slogan contro il premier Mario Draghi: “Che ci sia qualcuno – sottolinea l’economista della Lega – che dice, dalla notte dei tempi, che non è d’accordo con il governo mi pare normale, nessun parlamentare leghista, comunque ha fomentato gli slogan contro il premier”. Borghi aggiunge: “E’ un governo di unità nazionale, ma questo non vuol dire che tutto il Paese deve essere d’accordo”.

“Quella di ieri sera è stata una piazza pacifica, senza violenza, senza scontri, non si usi qualche slogan sentito per delegittimare quello che è un problema vero, sentito da milioni di italiani che si interrogano sul covid e sui modi di contrastarlo”. “La politica deve essere presente – conclude – sta a noi trovare risposte alle esigenze che vengono poste dalle piazze che si riuniscono spontaneamente e che penso si vedranno ancora”.