Nissan GT-R: in arrivo la nuova generazione

Sul mercato internazionale sarà introdotta la nuova generazione della supercar Nissan GT-R, nota anche come modello R36. Tuttavia, rappresenterà l’evoluzione dell’attuale dal punto di vista stilistico, anche se il design sarà totalmente rinnovato.

Attesa nel corso del 2023 o, al massimo, nel 2024, la versione standard della nuova Nissan GT-R modello R36 condividerà il motore a benzina 3.8 V6 biturbo da 600 CV di potenza e 650 Nm di coppia massima con la sportiva declinazione Nismo dell’attuale generazione. Inoltre, per il mercato europeo non è esclusa l’adozione della tecnologia Mild Hybrid da 48V.

La storia dell’attuale Nissan GT-R modello R35 è iniziata al Salone di Tokyo del 2007, ma la vettura ha debuttato sul mercato italiano nel corso dell’anno seguente con la configurazione standard da 485 CV di potenza. Successivamente, sono state introdotte le versioni da 530 CV, 550 CV e 570 CV di potenza. Per l’anno prossimo, invece, sarebbe in programma la speciale declinazione Final Edition in serie limitata da 710 CV di potenza, prodotta in soli 20 esemplari.