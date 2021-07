Nice people I met, il nuovo singolo dei Camera Soul

Dal 6 luglio in radio, già disponibile in digitale Nice people I met il secondo brano estratto da “ESAGERATO” (Playaudio/Azzurra Music), il nuovo album dei CAMERA SOUL, ora anche in vinile.

Un disco di successo, made in Italy, che spopola anche fuori dai confini: è infatti sul podio R&B – soul- jazz sia in Giappone che in Inghilterra.

Il nuovo singolo

“Nice People I Met”, composto da Piero e Pippo Lombardo con il testo di Maria Enrica Lotesoriere, è stato scelto per il suo ritmo trascinante e per ringraziare, con la musica, le migliaia di persone che hanno consentito di realizzare questo piccolo miracolo internazionale che è il progetto Camera Soul.

É infatti un invito ad esprimere la riconoscenza, parola un po’ in disuso di questi tempi, e se si può descrivere con due aggettivi inglesi, gli autori lo definiscono “danceable and cool”.

“Dance, smile and try to be happy”, è questo il messaggio di questa HIT, e fallo con tutte le persone che hai avuto il piacere di conoscere e che ti hanno aiutato a centrare i tuoi obiettivi – affermano gli autori – stilisticamente il brano è molto easy, ma ha un bridge molto elaborato armonicamente”.

“Nice People I Met” aprirà tutti i concerti di “ESAGERATO TOUR” che presenterà live i brani dell’ultimo album, ma non mancheranno quelli che hanno segnato il percorso musicale dei CAMERA SOUL.

Questa la tracklist dell’album: “ESAGERATO”, “IF ONLY… A MAGIC HATTER”, “FIGURE IT OUT”, “PRECIOUS THINGS”, “SHADES OF WINTER”, “NICE PEOPLE I MET”, “WE’LL RISE AGAIN”, “DANCING IN THE DARK”, “SOMETIMES TOGETHER”. “WHAT’S HAPPENED MR. SUNAK” e “IN THE MOOD FOR LOVE”.

Tutti i brani sono a firma dei fratelli Lombardo e con le liriche di Maria Enrica Lotesoriere (eccetto “Dancing in the dark” che ha il testo dell’americana Kathryn Ballard Shut).