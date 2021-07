Morto Giuseppe De Donno, medico della plasmaterapia

E’ morto il dottor Giuseppe De Donno, sostenitore della plasmaterapia per combattere il Covid. “Non ci volevo credere – dichiara infatti il leader della Lega Matteo Salvini, dandone notizia – Perdiamo una bella persona, un grande medico, che durante il Covid ha lottato come un leone per salvare centinaia di vite, spesso contro tutto e tutti. Buon viaggio Giuseppe, lasci un vuoto grande”.