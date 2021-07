Morgan: il ritorno con i modelli Plus Four e Plus Six

Sul mercato italiano è disponibile nuovamente il brand Morgan, con i modelli Plus Four e Plus Six. Entrambi misurano 401 cm in lunghezza, 164 cm in larghezza, 122 cm in altezza e 249 cm nel passo, mentre il volume del bagagliaio ammonta a soli 143 litri. Tuttavia, l’elemento distintivo è la leggerezza, grazie alla massa di 975 kg.

La nuova Morgan Plus Four è equipaggiata con il motore a benzina 2.0i TwinPower Turbo a quattro cilindri di origine BMW da 190 CV di potenza e 350 Nm di coppia massima che, in abbinamento al cambio manuale a sei marce, consente di raggiungere la velocità massima di 240 km/h, accelerando da 0 a 100 in 5,2 secondi. In vendita da 84.900 euro, è proposta anche con il cambio automatico ad otto rapporti al prezzo di 87.800 euro e in questa configurazione registra la coppia massima di 400 Nm, nonché lo spunto 0-100 in 4,8 secondi per l’accelerazione.

Per la nuova Morgan Plus Six, invece, è previsto il propulsore a benzina 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 340 CV di potenza e 500 Nm di coppia massima, anch’esso fornito da BMW e abbinato esclusivamente al cambio automatico ad otto rapporti. Per quanto riguarda le prestazioni, raggiunge la velocità massima di 267 km/h e accelera da 0 a 100 in 4,2 secondi. La relativa gamma comprende la versione nell’allestimento Bespoke a 109.200 euro, più la declinazione nell’allestimento Touring a 116.300 euro.

In passato, sono stati commercializzati i seguenti modelli di Morgan sul mercato italiano: 4/4, con le motorizzazioni 1.6i da 95 CV e 1.8i da 111 CV e 116 CV; Plus 4, con il propulsore 2.0i da 133 CV, 136 CV, 140 CV e 144 CV; Roadster, con l’unità 3.0i V6 da 218 CV; Plus 8, con le motorizzazioni 3.9i V8 da 190 CV e 4.6i V8 da 264 CV; Aero 8 con il motore 4.4i V8 da 286 CV e 325 CV.