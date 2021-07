Monica Setta festeggia la laurea di sua figlia Gaia

Dopo una stagione di successi professionali, tra tv radio e libro, per Monica Setta giornalista arriva una gioia molto più grande: la laurea in Giurisprudenza di sua figlia Gaia.

Un titolo conseguito ieri, martedì 6 luglio 2021 alla Luiss di Roma con il massimo dei voti e una menzione speciale. Non ci poteva essere gioia più grande per la conduttrice, che ha descritto questo momento come “Felicità pura”.

Una giornata memorabile proseguita con una festa indimenticabile presso il Parco dei Principi Grand Hotel & spa di Roma.

Un party con dettagli “très chic”, menù a base di pesce e Brunello di Montalcino by Hubert Ciacci.

Al termine della serata torta e bollicine che hanno anche accompagnato la vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini che si qualificano per la finale di Euro 2020.

Insomma, per Monica Setta una grandissima gioia al termine di una stagione di successo al timone di Uno Mattina in Famiglia, su Rai1. Senza dimenticare il suo seguitissimo appuntamento radiofonico su Isoradio, prima nel weekend e adesso a mezzogiorno. Ultimi, ma non per questo meno importanti, i suoi libri. Dopo il boom di vendite di “Quadrare i conti. Manuale di economia per le famiglie” , dal 13 luglio sarà disponibile il suo ultimo lavoro “Il Presidente. La nuova Italia di Draghi”.

Nel frattempo Monica Setta può festeggiare l’importante traguardo raggiunto da sua figlia. Tanti auguri alla neo dottoressa!