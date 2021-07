Moby e Tirrenia, il miglior modo di viaggiare anche per i nostri amici a quattro zampe

Un kit exclusion in omaggio in tutte le cabine riservate a cani e gatti



Milano, 27 luglio 2021 – Con Moby e Tirrenia la vacanza inizia dal viaggio, anche per i nostri amici a quattro zampe, che potranno godere, esattamente come capita ai loro proprietari in viaggio, dei migliori servizi di bordo sui mari italiani.

Dalle cabine dedicate, in cui i passeggeri possono viaggiare insieme ai loro amici a quattro zampe, al rinnovo di una collaborazione con uno dei marchi più esclusivi dell’alimentazione per animali, Exclusion, che anche quest’anno accoglierà in cabina cani e gatti con uno speciale kit di benvenuto.

Quella fra Moby e Tirrenia e Exclusion è una somma di eccellenze che si incontrano. Dorado, l’azienda che produce e distribuisce il marchio di pet food, infatti si occupa da quasi trent’anni del benessere di cani e gatti, studiando e formulando alimenti naturali per la loro alimentazione quotidiana.

La famiglia Rossi – che cura con passione artigianale ogni prodotto Exclusion – studia infatti ricette semplici, ma caratterizzate da scelte che mettono sempre al primo posto la salute di cani e gatti: solo carne disidratata per un maggior apporto di nutrienti, solo ingredienti di prima qualità e materie prime di origini nobili, solo conservanti naturali, tutto rigorosamente realizzato con produzioni che certificano l’assenza di sperimentazioni su animali o di maltrattamenti. Insomma, in due parole, i prodotti Exclusion sono “Cruelty Free”.

La famiglia Rossi ha creato diverse linee di prodotti: alimenti dietetici per il trattamento delle più comuni patologie oppure cibi adatti al mantenimento quotidiano di cani e gatti, un vero e proprio mondo che si può conoscere sul sito www.exclusion.it.

Insomma, il kit di benvenuto Exclusion nelle cabine appositamente riservate a coloro che viaggiano in compagnia dei loro amici a quattro zampe, con i migliori prodotti esclusivamente naturali, è un piccolo segno di benvenuto a bordo e l’ennesimo segno di attenzione di Moby e Tirrenia agli animali e al loro benessere, come dimostrano anche altre iniziative e partnership con enti di tutela e protezione della fauna.

Moby e Tirrenia, sponsor ufficiali dell’estate della ripartenza. Anche per cani e gatti.

