Minacce a Di Maio, solidarietà di Blinken

“Condanniamo le minacce contro l’Italia e Luigi Di Maio”, dopo aver co-ospitato la riunione della coalizione ministeriale internazionale. “Gli Stati Uniti ribadiscono il sostegno ai nostri alleati italiani. Insieme, la coalizione D-Isis sconfiggerà l’Isis”. Lo scrive su Twitter il Segretario di Stato Usa Antony Blinken.

Il settimanale dell’Isis al Naba ha pubblicato due giorni fa un articolo di minacce nei confronti dell’Italia e del ministro degli Esteri, nel quale si legge: “Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell’alleanza dei crociati a Roma è l’Africa e la regione del Sahel. Il ministro degli Esteri italiano ha ammesso che non basta combattere lo stato islamico in Iraq e Siria, ma bisogna guardare altre regioni in cui è presente, sostenendo che l’espansione dello stato islamico in Africa e nel Sahel desta preoccupazione e proteggere le coste europee significa proteggere l’Europa”.