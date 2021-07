Migranti, sbarchi senza sosta a Lampedusa: in tre giorni oltre 1.400 arrivi

Sbarchi senza fine a Lampedusa dove negli ultimi tre giorni sono approdati oltre 1.400 migranti. Ieri per tutta la giornata sono proseguiti gli approdi: 27 in tutto con 737 persone giunte sulla più grande delle Pelagie. Tra loro oltre 70 donne, una ventina di minori e anche due neonati. La staffetta al molo Favaloro delle motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto è andata avanti senza soluzione di continuità sino a notte fonda. Carrette del mare intercettate a poche miglia dall’isola dagli uomini delle Fiamme gialle e della Guardia costiera, ma anche sbarchi autonomi, come quello di 27 migranti rintracciati dai carabinieri in via Madonna nei pressi del camping La Roccia. I militari li hanno bloccati non appena approdati sull’isola, ma dell’imbarcazione utilizzata per la traversata non è stata trovata traccia.

Un copione, quello delle operazioni di soccorso, che si è ripetuto anche la scorsa notte. Dodici gli sbarchi che si sono registrati in rapida successione a partire dalla mezzanotte. Un barchino con 14 migranti di nazionalità subsahariana è stato rintracciato da una motovedetta della Guardia di finanza a circa un miglio e mezzo dall’isola. La stessa unità ha intercettato poco dopo altre sei carrette del mare con a bordo rispettivamente 17 (tra cui 2 minori), 15 (tra cui una donna e 4 minori), 16 (2 donne e un minore), 15 (tra cui una donna e un minore), 14 e 14 (tra cui 3 minori) persone. Intorno alle 4, invece, sono stati gli uomini della Guardia costiera a sbarcare al molo Favaloro 61 migranti, tra cui due donne: viaggiavano su quattro imbarcazioni intercettate al largo di Lampedusa. Tra loro anche una donna e 6 minori, di cui 2 non accompagnati. A Linosa, invece, in località Pozzolana di Ponente i carabinieri hanno rintracciato 12 uomini di presunta nazionalità tunisina.

Un flusso ininterrotto quello che negli ultimi tre giorni ha portato sull’isola oltre 1.400 migranti con l’hotspot ormai al collasso. Nella struttura di contrada Imbriacola a fronte di una capienza di 250 posti le presenze hanno sfondato quota mille. La macchina dei trasferimenti, coordinata dalla Prefettura, è attiva a pieno ritmo. Ieri mattina in 100 tra minori e soggetti vulnerabili hanno lasciato l’isola a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Nel pomeriggio altri 170 migranti sono stati imbarcati su una nave della Guardia costiera diretta a Pozzallo (Ragusa) con destinazione finale Caltanissetta. In serata, invece, per altre 80 persone è stata disposta la partenza alla volta di Porto Empedocle, da qui saranno poi trasferiti a Crotone. A Lampedusa oggi è atteso l’arrivo di due navi quarantena: l’Azzurra e l’Adriatico.