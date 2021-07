Matteo Bassetti: “Rischio nuova ondata? Non credo si ripresenta con i numeri delle precedenti”

Non si può prescindere dal raccontare l’attualità senza nominare la pandemia a Il Libro Possibile 2021.

Sul palco del lungomare Cristoforo Colombo di Polignano a Mare, l’infettivologo Matteo Bassetti, in prima linea per una corretta informazione sul Covid-19, spiega come affrontare il tema senza abbandonarsi al panico e al catastrofismo in Una lezione da non dimenticare (Cairo).

Rischio nuova ondata a ottobre? “Rispetto alle tre ondate, non credo si ripresenterà con quei numeri. Abbiamo i vaccini, avremo 2/3 degli italiani vaccinati. Ci troveremo di fronte a una parte di popolazione che avrà deciso di non vaccinarsi e ci occuperemo di loro. Ed è un peccato, si butta via una possibilità, quella di fare il vaccino e avere una chance in più di non vaccinarsi. Il vaccino funziona bene anche contro la variante Delta”.

