Mascherine, in Usa verso nuove raccomandazioni sull’uso

I Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) degli Stati Uniti si preparano a modificare le raccomandazioni sull’uso delle mascherine per consigliare a certi gruppi di persone vaccinate di indossarle quando si trovano in ambienti chiusi. A confermarlo è stata la portavoce della Casa Bianca, Ken Psaki. “Il presidente è stato informato questa mattina dal dottor Anthony Fauci”, ha affermato.

Psaki non ha rivelato nel dettaglio quali saranno le raccomandazioni dei Cdc rinviando al loro prossimo annuncio. Le nuove indicazioni seguono l’aumento dei casi in tutto il paese, dove le infezioni sono triplicate nelle ultime due settimane a causa del diffondersi della variante Delta. “Siamo ancora nel pieno di una pandemia intenti a combattere un virus in continua evoluzione”, ha commentato Psaki.