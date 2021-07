Mario Calabresi a Il Libro Possibile 2021. Sul palco del Lungomare Cristoforo Colombo di Polignano a Mare ha rivissuto gli anni bui del ‘terrorismo rosso’ in Quello che non ti dicono (Mondadori).

Già direttore dei quotidiani La Stampa e La Repubblica, in queste pagine scava nei suoi ricordi e in una Milano scossa dagli ideali rivoluzionari delle classi operaie, per ricostruire il contesto storico in cui perse la vita il padre Luigi. Sul palco il direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, Michele Partipilo

La video intervista