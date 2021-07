Non mancano gli incontri ‘in musica’ al Festival Il Libro Possibile 2021 di Polignano a Mare.

Il rocker Marco Ligabue, sulla Terrazza di Peppino Campanella, ha parlato di Salutami tuo fratello (Pendragon).

In questo libro rievoca i ricordi dell’infanzia e di quel momento in cui tutto cambiò per sempre: l’improvviso successo del fratello Luciano.

La Video Intervista