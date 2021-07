Marateale 2021: gran finale con Verdone, Boni e Allevi

Matt Dillon protagonista ieri a “Marateale – Premio internazionale Basilicata”, la kermesse cinematografica in corso nella suggestiva location dell’hotel Santavenere.

“Non mi piace dare consigli: la chiave per avere successo in questo lavoro è focalizzarsi sulle motivazioni importanti, perché se sono sbagliate, le cose non andranno molto bene”.

La serata di ieri si è aperta con un dibattito sul cinema alla presenza di Alberto Barbera, direttore della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

E poi Nicola Borrelli, direttore generale del MIBACT, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction e Roberto Stabile, presidente della Lucana Film Commission.

A seguire la proiezione dei cortometraggi in concorso al “Marateale in school”.

Sul palco, poi, è salita la performer Arianna che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Beautiful Angel”, la modella e influencer Giulia Ragazzini e l’imprenditore e personaggio televisivo Gianluca Mech che ha ritirato il premio speciale “Cinecibo”, legato al festival del cinema a tema gastronomico, diretto da Donato Ciociola, che da anni si propone di valorizzare la corretta alimentazione e il cinema di qualità.

Gianluca Mech premiato a Marateale

Momento clou della serata le interviste di Monica Marangoni e Carolina Rey all’attore Lillo, al regista Paolo Genovese e a Dillon.

Sia Ammirati che Genovese nel corso della giornata dsono stati i protagonisti di due distinte masterclass coordinate dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton.

Gli ospiti di oggi

Oggi, gran finale con gli attori Carlo Verdone e Alessio Boni, il musicista Giovanni Allevi, e le cantanti Arianna e Desiré Capaldo.

“Marateale”, in particolare, omaggerà Verdone, reduce dal successo del suo ventisettesimo film da regista, intitolato “Si vive una volta sola”, a cui ha preso parte il collega e amico Rocco Papaleo, anche lui tra i protagonisti nei giorni scorsi di “Marateale”.