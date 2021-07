È disponibile in tutti gli store Magia, il nuovo album di Alvaro Soler.

“Nel 2019 mi sentivo stanco e al contempo immensamente grato per tutte le esperienze che stavo facendo ma avevo bisogno di tempo per fare nuove esperienze – racconta SOLER – Poi tutto è cambiato. La pandemia ha prolungato quel periodo di pausa che avevo pianificato. Per il nuovo album MAGIA non solo ho scritto più canzoni che mai ma ho avuto anche il tempo per produrlo io. Alcune canzoni sono state scritte alcuni anni fa, altre sono nuove ma per tutte ora è il momento giusto. MAGIA è sicuramente il mio disco più personale e per come lo vedo io il migliore che abbia fatto. Ho potuto aprirmi in un modo completamente differente e mostrarlo”.

Il nuovo disco di Alvaro Soler

“MAGIA” è disco nato dall’isolamento che “ha obbligato tutti a riscoprire noi stessi e renderci conto che le piccole cose della vita possono essere magiche”.

L’amore per la vita e la positività di Alvaro Soler non sono certo una novità per chi lo ha ascoltato in questi anni regalandogli nel nostro paese 20 dischi di Platino ma il motto “la vita è breve, dobbiamo cercare di viverla al meglio e divertirci” ha sicuramente assunto oggi un nuovo significato per lui e per tutti.

Il nuovo album, il terzo dopo “Eterno Agosto” e “Mar De Colores”, contiene i singoli “MAGIA”, brano – già certificato ORO – che ha ottenuto come sempre un grande successo nel nostro paese e non solo (ha totalizzato oltre 50 milioni di stream) e il nuovo singolo “MAÑANA”, brano che conferma un aspetto molto amato dell’artista spagnolo/tedesco: “Con me ci sono sempre positive vibes, non solo storie personali e le persone possono essere colpite da entrambi questi aspetti”.

“MAÑANA” è un brano dal sound assolutamente “soler” che vede ALVARO duettare per la prima volta con il duo colombiano CALI Y EL DANDEE.

Soler racconta: “ho fortemente voluto questo featuring per questa canzone perché per me chiude un cerchio. CALI Y EL DANDEE sono degli incredibili autori e produttori e hanno prodotto molta della musica che ascolto. C’è qualcosa di speciale in MAÑANA, capita di sentire qualcosa di magico in una canzone e per me è quello che succede in MAÑANA.”

Il nuovo album “MAGIA” contiene 12 tracce inedite: “MAGIA”, “DESPIERTOS”, “MAÑANA” feat. Cali Y El Dandee, “TIPO NORMAL”, “SI TE VAS”, “DÉJALA QUE BAILE”, “AMOR PARA LLEVAR”, “TE BUSQUÉ”, “EN TU PIEL”, “HAWAII”, “DIFERENTE” feat. Greg Taro e “NO TE ENTIENDO”.