M5S, Di Maio: “Si può ripartire con una leadership forte”

“Grazie Beppe e Giuseppe, questa intesa è frutto della vostra volontà di tenere unito il Movimento. Grazie anche agli altri 6 componenti del direttivo per l’efficace lavoro svolto. Finalmente il Movimento può ripartire con una leadership forte. Grazie Vito, è stata una reggenza in un periodo difficile per il paese, ma hai dato il massimo. Grazie per la solidarietà per quello che mi è successo ieri”. Così Luigi Di Maio durante l’assemblea M5S che affida ai social l’annuncio dell’accordo tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo “di dare il via al nuovo corso del Movimento 5 Stelle”. “Abbiamo sempre creduto nel dialogo e nella mediazione invece che nello scontro e nella polemica. Grazie ai sei amici con cui abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo”, ha scritto su Twitter l’ex capo del MoVimento

Il ministro degli Esteri spiega: “È stata una settimana difficile anche per quanto accaduto sul decreto Dignità in commissione. Invece di attaccare qualcuno ho preferito lavorare per cercare una soluzione. Grazie ai deputati della Commissione e ai sottosegretari competenti, abbiamo fatto un miracolo ripristinando il decreto Dignità così com’era nel Conte 2. Attaccare noi stessi, la nostra stessa forza politica, dove ci porta? Critiche sì, ma sempre costruttive. Perché qui tutti stiamo dando il massimo, senza sosta e con grande impegno. Ve lo assicuro. Col dialogo si trovano le soluzioni”.

“Grazie a chi è rimasto in silenzio, aspettando questa assemblea per un confronto trasparente. Fino ad oggi non avevo detto nulla sul tema, proprio perché speravo ci potesse essere un dialogo non a mezzo social. Ma un confronto serio tra di noi. Come da sempre avviene nel Movimento. E ringrazio tutti coloro che hanno scelto di aspettare questo momento per dire come la pensano”, afferma Di Maio.