M5S, altro addio alla Camera: deputato Dori passa a Leu

Nuovo addio in casa 5 Stelle. A quanto apprende l’Adnkronos, a salutare il gruppo M5S alla Camera è il deputato Devis Dori. E’ stato lo stesso parlamentare a informare i colleghi della sua decisione, spiegando di aver inviato ieri alla Presidenza della Camera la lettera per il suo passaggio dal M5S al gruppo di Liberi e Uguali, che verrà comunicato in Aula lunedì.