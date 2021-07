Lucca, auto con a bordo tre ragazzi si ribalta: morto 26enne

Un’auto con a bordo tre ragazzi si è ribaltata alle 6 di questa mattina, morto un 26enne. E’ accaduto in via Ponte ai pini, all’incrocio con via del Ponte alla Ciliegia, ad Altopascio in località Marginone, Lucca. Dalle lamiere della macchina, l’unica coinvolta nell’incidente, i vigili del fuoco hanno estratto il 26enne senza vita, mentre gli altri due sono stati soccorsi dai sanitari del 118, sul posto anche con l’eliambulanza Pegaso.