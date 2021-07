Linea Blu: la puntata del 31 luglio

Nuova puntata di Linea Blu in onda sabato 31 luglio alle 14 su Rai 1.

Le anticipazioni e dove si svolge

Circa 6000ettari di Area Protetta tra i territori di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo, contraddistinti dalla presenza del Monte Conero, promontorio di 572 metri a picco sull’Adriatico, unico nel suo genere da Trieste al Gargano.

E’ il Parco Regionale Naturale del Conero raccontato da Donatela Bianchi.

Il programma racconterà la costa, con le sue peculiarità geologiche, ma scenderà anche sui fondali per documentare come un relitto navale sia diventato un paradiso di biodiversità.

Donatella Bianchi, inoltre, seguirà il corso dell’acqua che dal Monte Conero, attraverso opere ingegneristiche secolari, arriva nel cuore di Ancona e Numana.

Un viaggio sotterraneo che ricorderà ancora una volta l’importanza dell’acqua nella storia dell’uomo.

Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio, ci sarà Fabio Gallo. Questa settimana il suo viaggio comincerà dal borgo di Vasto, per poi raggiungere in mountain bike la costa dei trabocchi.